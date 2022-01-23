Прокуратура начала проверку по факту сброса сточных вод в Шершневское водохранилище

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по фактам сброса неочищенных сточных вод в Шершневское водохранилище – единственный питьевой источник Челябинска и близлежащих городов.

Канализационные стоки, вытекающие из трубы и попадающие в водоем, обнаружены в Сосновском районе. Слив происходил из коллектора, который обслуживает ООО «ЮжУралВодоканал». Минэкологии выяснило, что на насосной станции компании произошла авария, что привело к разливу канализационных вод на поверхность земли и попаданию их в водоем.

Прокурор Сосновского района Евгений Мичурин выехал на место сброса и зафиксировал нарушение.

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По результатам проверки будет дана оценка исполнения ответственными лицами законодательства об охране водных объектов», - сообщает телеграм-канал надзорного ведомства

Минэкологии сообщало, что по факту попадания стоков на рельеф и в Шершневское водохранилище возбуждено административное дело.

ФОТО: телеграм-канал прокуратуры Челябинской области