В Шершневское водохранилище сливаются канализационные воды

Жители Челябинской области бьют тревогу. В единственный источник водоснабжения Челябинска, Коркино, Копейска и Еманжелинска – Шершневское водохранилище – попадают канализационные воды.

«Еще одно экологическое ЧП! Канализация в большом объеме течет прямо в Шершневское водохранилище!», - написал Станислав Копылов в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

Министерство экологии организовало по данному факту. «Устанавливаются все факты произошедшего, а также выясняется попадают ли стоки в водохранилище», - сообщили в ведомстве.

Через несколько часов факт попадания канализационных вод в водоем был подтвержден и выявлен источник слива.

Авария произошла на насосной станции «ЮжУралВодоканала».

«Факт излива на рельеф и попадания в водохранилище подтвердился. На данный момент аварийная ситуация устранена, идёт ликвидация последствий», - констатировали в минэкологии.

В ведомстве заверяют, что в водохранилище попало небольшое количество канализационных вод. «Объём попадания незначительный, так как факт аварии был выявлен оперативно», - утверждают в министерстве.

По факту попадания стоков на рельеф и в Шершневское водохранилище возбуждено административное дело. В настоящий момент проводится расследование и виновные будут привлечены к ответственности.

ФОТО: телеграм-канал минэкологии