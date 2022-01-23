23.01.2022
Полицейский из Челябинска, ставший виновником смертельного ДТП, отправлен в изолятор
22.01.2022
В Челябинской области число заболевших ковидом школьников за сутки выросло в 3,5 раза
22.01.2022
В школе-интернате Челябинска произошел пожар
21.01.2022
Правительство РФ и федеральные министерства и ведомства переходят на «удаленку»
21.01.2022
Южноуральцы без признаков вирусной инфекции могут бесплатно сдать ПЦР-тест
21.01.2022
Суд признал законными обыски у дочери Чернобровина
В Шершневское водохранилище сливаются канализационные воды
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022