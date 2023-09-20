Прокуратура установила виновных в затоплении челябинской «Славы» фекалиями

Садоводов челябинской «Славы» несколько дней топило фекальными стоками по вине МУП «ПОВВ».

К такому выводу пришла прокуратура Курчатовского района, проведя проверку по обращению членов садового товарищества о ненадлежащем водоснабжении и водоотведении.

Надзорное ведомство установило, что 25 августа в СНТ «Слава» случилась авария в месте прокладки канализационного коллектора - сточные воды вышли на поверхность. Причина повреждения – в стопроцентном износе сетей железобетонной трубы.

«Проверка показала, что поврежденные сети водоотведения находятся на балансе МУП «ПОВВ» с 2021 года. По сведениям ресурсоснабжающей организации, в период с 26 августа по третье сентября текущего года заменено 24 метра коллектора. Вместе с тем (по состоянию на пятое сентября) причины аварийной ситуации с выходом сточных вод на поверхность в полном объеме устранены не были, и это повлекло ряд негативных последствий для живущих в садовом товариществе людей и нанесло вред их имуществу», - сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

Прокуратура Курчатовского района внесла руководителю МУП «ПОВВ», которое является балансодержателем инженерных сетей, находящихся в ненадлежащем техническом состоянии, представление об устранении выявленных нарушений закона.