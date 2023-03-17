17.03.2023
«Ростелеком» оснастил цифровой инфраструктурой свыше 400 школ Челябинской области
17.03.2023
Экс-глава Еманжелинского сельского поселения отправлен под домашний арест
17.03.2023
Семейный подряд: посредником при передаче взятки налоговику из Челябинска оказался его отец
17.03.2023
На трассе в Каслинском районе водитель «Лады» насмерть сбил пешехода
17.03.2023
Челябинску покажут «Героев спецоперации»
17.03.2023
В Челябинске в выходные закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту
«Ростелеком» оснастил цифровой инфраструктурой свыше 400 школ Челябинской области
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023
Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»
16.03.2023
Халатность чиновников Магнитогорска при расселении аварийного дома обернулась уголовным делом
16.03.2023
Глава Нагайбакского района досрочно слагает полномочия после трагедии в Фершампенуазе
15.03.2023
Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока»
15.03.2023