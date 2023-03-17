«Ростелеком» оснастил цифровой инфраструктурой свыше 400 школ Челябинской области

«Ростелеком» реализовал в Челябинской области крупнейший федеральный проект по оснащению школ региона цифровой инфраструктурой.

Компания провела беспроводной интернет в 422 учебных учреждения Южного Урала и установила в них систему видеонаблюдения. Работы выполнены в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Строительство ИТ-инфраструктуры в школах - важная часть современной цифровой образовательной среды. К настоящему времени уже несколько сотен учебных заведений Челябинской области получили доступ к беспроводному интернету. Инструменты электронного обучения в дополнение к традиционным классно-урочным занятиям обеспечат равный доступ к получению знаний для всех школьников вне зависимости от места их проживания.

Директор Челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов отметил, что в результате масштабного федерального проекта учебные учреждения Южного Урала оборудованы 5 958 точками Wi-Fi-доступа.

«Важный акцент был сделан на безопасности образовательного процесса. «Ростелеком» оснастил входные группы школьных зданий системой видеонаблюдения, установив 1 556 камер. Устройства работают в круглосуточном режиме. Просматривать изображение может только заказчик. Срок хранения данных - один месяц», - рассказал Евгений Макагонов.

Челябинская область стала одним из 24 субъектов РФ, где в течение 2021–2022 годов был реализован пилотный проект по формированию ИТ-инфраструктуры и обеспечению базовой безопасности образовательного процесса в школах.

Как напоминают в пресс-службе компании-провайдера, в соответствии с распоряжением правительства РФ №713-р от 22 марта 2021 года «Ростелеком» был назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях.