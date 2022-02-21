С коркинских улиц исчезли бездомные собаки, жители подозревают массовые отравления

С улиц Коркино (Челябинская область) исчезли бездомные собаки. Горожане подозревают массовые отравления безнадзорных животных – на снегу во многих дворах муниципалитета жители замечают пятна розоватого цвета, похожие на крысиный яд, которым догхантеры так любят травить четвероногих.

Сегодня, 21-го февраля, неравнодушные коркинцы написали заявление в полицию с просьбой разобраться в ситуации. Стражи порядка выехали во двор жилого дома на пересечении улиц Мира и Сони Кривой, в котором расположен магазин «Астория», и собрали розовый снег, могущий оказаться смертельно опасным для животных (в том числе домашних), в пробирку. Снег надо исследовать, чтобы понять, есть ли в нем яд или нет. Правда, пока неясно, будет ли в реальности проведена экспертиза или нет (хочется надеяться, что будет).

Как рассказала местная жительница агентству «Урал-пресс-информ», такие розовые пятна она видела много где в городе на протяжении последних нескольких дней – они появились после нападения собачьей стаи на девочку (это случилось 16-го февраля, ребенок серьезно пострадал и находится в больнице). Раньше, отметила девушка, такого розового снега в родном Коркино она не видела никогда. К слову, одно пятно жительница Коркино обнаружила прямо у своего подъезда.

«Мы хотим понимать, яд это или нет. И хотим, чтобы правоохранительные органы провели проверку и сообщили о ее результатах. Если окажется, что это действительно крысиный яд, речь идет о преступлении. Виновных надо установить и наказать. В нашей стране действует закон об ответственном обращении с животными. Мы боимся и за своих домашних любимцев, которые тоже могут пострадать. А что будет, если этот снег возьмут в руки наши дети, чтобы поиграть в снежки?! Сейчас все тает – самое время для снежков. Безопасен ли розовый снег для детей? На все эти вопросы мы хотим получить ответы», - отметила жительница Коркино.

Она также рассказала, что одинокие животные понемногу стали появляться на городских улицах, но стай больше нет. Прошло каких-то несколько дней после трагедии с ребенком, и город чудесным образом «очистился» от бездомных собак. Подозрительно быстро.

Напомним, на прошлой неделе власти Коркинского района заявили, что ситуация с безнадзорными животными остается напряженной и что действующий федеральный закон, согласно которому бездомные животные без владельцев подлежат отлову, транспортировке в приют, стерилизации, вакцинации, чипированию и возвращению на прежнее место обитания и которому должны следовать муниципалитеты, не работает.

Отметим, отловом безнадзорных четвероногих в Коркино в этом году будет заниматься челябинская областная общественная организация защиты бездомных животных «БиМ», контракт с которой еще не подписан.

На время проведения конкурсных процедур по поручению главы Коркинского района между управлением гражданской защиты и ООО «ЮВИН» был заключен прямой муниципальный контракт на сумму 108 тысяч 172 рубля, в рамках которого – сообщили в администрации - было отловлено шесть животных. Какие именно собаки были отловлены, власти не уточнили: ласковые и доверчивые или агрессивные, бегавшие в стае (это хороший вопрос, ведь деньги не такие и маленькие, а отлов шести безобидных собак - явно не решение проблемы, о которой сегодня трубят на всех углах).

Как уже писало агентство «Урал-пресс-информ», в последние дни тема бездомных собак лидировала в повестке города Коркино, как будто бы затмив собой все остальные проблемы. Жители требовали убрать бездомных животных с улиц, призывали к решительным действиям. Страсти все накалялись и подогревались.

В местном паблике, например, появилась информация о бешеной собаке (только карантин почему-то до сих пор не ввели), а зоозащитники предположили, что она была отравленная, а не бешеная. В пятницу, 18-го февраля, жительница дома по переулку Клубному вызывала полицейских, пожаловавшись, что не может выйти из подъезда из-за бегающей по двору агрессивной собаки, которая, по словам женщины, пыталась ее укусить. Правоохранители оперативно прибыли на место. Один из них - так следует из официального комментария ГУ МВД России по Челябинской области - также едва не стал жертвой нападения пса средних размеров, который, по информации ведомства, кинулся на полицейского и попытался его укусить. Второй сотрудник полиции, отреагировав на ситуацию, застрелил собаку из табельного оружия. Как пояснили в главке, оружие было применено в соответствии с пунктом вторым части третьей статьи 23 Закона «О полиции».

Тем временем, челябинский зоозащитник Кирилл Волков написал заявление в прокуратуру, подчеркнув, что федеральный закон об ответственном обращении с животными убивать безнадзорных четвероногих запрещает. Законодательством предусмотрены отлов и транспортировка в приют.

Отметим, «под шумок» - на волне крайне отрицательных проявлений со стороны немалого числа южноуральцев в адрес безнадзорных животных, многие из которых, к слову сказать, - бывшие домашние (с хозяевами не повезло) – в Челябинской области стали бесчинствовать живодеры (как известно, кто обидит животное, того и человеку надо опасаться): в Нагайбакском районе произошел вопиющий случай, когда двое местных жителей оставили бездомную собаку без глаз, стреляя в нее и гоняя по сугробам. Четвероногая выжила, но осталась калекой. Сейчас ее выхаживают волонтеры - люди из другого, неживодерского «лагеря».