Власти Коркинского района заявили, что закон о бродячих животных не работает

Власти Коркинского района (Челябинская область) признали, что ситуация с безнадзорными животными остается напряженной. Действующий федеральный закон, которому должны следовать муниципалитеты, не работает. Как чипированные собаки, выпущенные в естественную среду обитания после отлова и стерилизации, так и другие бездомные четвероногие проявляют агрессию.

Согласного федеральному закону бездомные животные без владельцев подлежат отлову, транспортировке в приют, стерилизации, вакцинации, чипированию и возвращению на прежнее место обитания.

«К сожалению, несмотря на все предпринимаемые меры органами местного самоуправления, ситуация с безнадзорными животными остается напряженной. Люди становятся жертвами бродячих собак. Собака, которая набросилась на 11-летнюю девочку в Коркино, прошла вакцинацию и стерилизацию. Действующий федеральный закон, которому должны следовать, не работает. Как отловленные чипированные, так и другие бездомные собаки проявляют агрессию. К сожалению, обращения в вышестоящие органы на несовершенства законодательства пока не привели к результату», - сообщили в администрации Коркинского района.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко заявила, что не считает возможным выпускать отловленных собак после стерилизации на волю.

Напомним, 16-го февраля стая бездомных собак напала на 11-летнюю девочку. С рваными ранами ее доставили в больницу. Прокуратура начала проверку. Следственные органы СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

СПРАВКА

Девятого февраля 2022 года по результатам аукциона в Коркино была определена подрядная организация по отлову безнадзорных животных, с которой будет заключен контракт на 200 тысяч рублей (средства выделят из местного бюджета). Победителем аукциона стала челябинская областная общественная организация защиты бездомных животных «БиМ». Параллельно ведется подготовка аукционной документации на 654 тысячи 200 рублей, выделенных из областного бюджета, на эти же цели.

Поскольку конкурсные процедуры занимают достаточно времени, а жалобы на безнадзорных животных поступают регулярно, по поручению главы Коркинского района между управлением гражданской защиты и ООО «ЮВИН» был заключен прямой муниципальный контракт на сумму 108 тысяч 172,20 рубля. Отловлено шесть животных.

Во вторник, 15 февраля, управление гражданской защиты муниципального образования направило заявку на заключение нового прямого договора на отлов безнадзорных животных. Заключить договор планируется 17 февраля.