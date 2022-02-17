17.02.2022
Поддержим своих! Челябинская область борется за победу в шести номинациях народного конкурса туристических маршрутов
17.02.2022
Суд подтвердил, что цены на телетрапы в аэропорту Челябинска завышены
17.02.2022
ВТБ выступает за удаленную сдачу биометрии для получения ипотеки онлайн
17.02.2022
Не случилось: челябинская конькобежка не вошла в десятку лидеров Олимпиады
17.02.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ находятся 241 класс и восемь школ
17.02.2022
Минск будет решать вопрос о признании Донбасса совместно с Москвой
Власти Коркинского района заявили, что закон о бродячих животных не работает
17.02.2022
Омбудсмен: Отловленных собак после стерилизации не считаю возможным выпускать на волю
16.02.2022
Прокуратура проводит проверку после нападения стаи бездомных собак на ребенка в Коркино
14.02.2022
В Челябинске подрядчик бросит больше сил на отлов бездомных животных
14.02.2022
Пса, покусавшего ребенка в Челябинске, отдали в приют
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022
Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам
16.02.2022
УФСБ России по Челябинской области – 88 лет
16.02.2022
В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении
14.02.2022
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022