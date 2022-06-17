Счастливый Малыш: челябинцы от души радуются за косолапого новосела

Челябинский зоопарк порадовал своих многочисленных подписчиков новостью об успешной адаптации косолапого Малыша на новом месте.

Как рассказали сотрудники учреждения, мишка (который еще совсем недавно жил в вольере при придорожном кафе «Берлога» в Саткинском районе и чья судьба волновала очень многих людей) чувствует себя хорошо.

«Жизнь Малыша определенно стала насыщеннее: новые запахи и звуки, разнообразное меню, регулярные водные процедуры, игрушки, медведи-соседи, заботливые киперы и дотошные ветеринары», - отмечают в зоопарке.

В Челябинске новосела обработали от экто/эндо паразитов. При этом работники учреждения отмечают, что у Малыша наблюдается стереотипия, развившаяся из-за недостаточности элементов обогащения при содержании ранее: зоологи делают все возможное, чтобы сократить эти поведенческие проявления (предлагают различные игрушки, разные формы подачи еды, смена «интерьера» в вольере).

«Некоторые клинические проявления в поведении животного вызывают вопросы. Периодически наблюдается тремор конечностей после долгого лежания, что может являться клиническим признаком нескольких патологий, ветеринары продолжают наблюдать за косолапым пациентом. Пока не поставлены точные диагнозы и не закончены все карантинные мероприятия, о назначении лекарственной терапии речи не идет», - подчеркивают в зоопарке (ранее агентство «Урал-пресс-информ» уже сообщало, что специалисты учреждения выявили у медведя ряд хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата).

Также сотрудники учреждения рассказали, что на новом месте Малыш уже обзавелся своими предпочтениями: по-прежнему очень любит водные процедуры, а еще - играть с бревном, таская его по всему вольеру. Аппетит хороший, так что ни от каких блюд не отказывается, но больше всего, как оказалось, Малышу полюбился творог с яйцом.

Напомним, в челябинском зоопарке в распоряжении косолапого хищника – вольер площадью 80 квадратных метров, с собственным душем и бассейном. В свой новый дом невероятно обаятельный мишка прибыл в мае – проблем с его транспортировкой не возникло (Малыша даже не пришлось обездвиживать – хватило уговоров ветеринаров и меда).

Челябинцы, посмотрев видео, где хищник «гонит волну» и ест яблоки, доставая их из воды, пришли в невероятный восторг (и реакцию людей можно понять – Малыш по-настоящему прекрасен) и разразились десятками комментариев: «Сразу видно...мишка счастлив! Спасибо за Ваш труд»; «Он там балдеет. Ему вообще по кайфу. Так здорово, что он оказался там. Спасибо всем, кто принял в этом участие»; «Да какой лапуля!!! Ну милота прямо! Спасибо всем, кто Мишей занимается! Вы большие молодцы! Нам остается только смотреть и радоваться»; «Давай, косолапый красавчик, выздоравливай и не болей, такой классный»; «Лапонька, Малыш балдеет, приятно смотреть»; «Красавчик какой, а радуется то как, косолапик»; «Как же ему повезло»; «Солнышко»; «Игривый красавчик»; «Счастливый Миша, спасибо вам!».