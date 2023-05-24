Малыш отметил год жизни в Челябинске танцами и купанием с валенком

Косолапый Малыш в честь годовщины счастливой и безмятежной жизни в Челябинском зоопарке подарил окружающим потрясающий танец и искупал в бассейне валенок.

Купание в компании с обувью так понравилось бурому красавчику, что под конец водной процедуры он вошел в раж и начал очень энергично, почти исступленно мотать головой, не выпуская валенок из зубов и разбрызгивая воду во все стороны. Смотрелся Малыш очень эффектно.

Откуда же у косолапого валенок? Как оказалось, это подарок Челябинского зоопарка, который мишка осчастливил своим появлением год назад, в мае 2022-го.

Как отмечают в учреждении, за год Малыш «абсолютно освоился на постоянном месте жительства и даже немного обленился»:

«Былая страсть к развлечениям поубавилась, а вот любовь к водным процедурам никуда не делась, поэтому посетители все чаще видят вовсе не маленького Малыша сидящим в бассейне».

Рассказ о том, как поздравляли медведя и как он отреагировал на подношение, получился, как все истории Челябинского зоопарка, веселым и увлекательным:

«В честь годовщины переезда решили мы подарить медведю что-нибудь эдакое. И подарили… шпагат. Пошли сотрудники туда – не зная куда, взяли всё, что под руку попалось, и смастерили то, о чём мечтает любая начинающая балерина. Только вместо пуантов – валенки, а вместо гетров – рукава от принесенной посетителями дубленки. Сдобрили игрушку шерстью, орешками и мёдом, и растянули шпагат в вольере медведя.

Первым делом Малыш раздел и разул свой подарок: порвал тёплые гольфы и избавил игрушку от обувки не по сезону, тем более что в ней были припрятаны вкусняшки. После внезапного десерта медведь решил сделать перерыв в виде прохладной ванны, легкой разминки и демонстрации собственного великолепия. В конце концов косолапый совместил приятное с приятным и уволок последний валенок в бассейн.

Можно с уверенностью сказать, что усилия не пропали даром, довольными остались все: и Малыш, и зоологи, и даже многократно обрызганный оператор».

Тут смело можно добавить, что видео с этим невероятно жизнерадостным косолапым в главной роли (отдельное спасибо за музыку) осчастливит тысячи людей – вряд ли найдется хоть один человек, которого Малыш сможет оставить равнодушным. Он прекрасен и отличный танцор. И вообще умеет вкусно жить – жизнелюбие и веселый нрав косолапого подкупают, его невозможно не любить.

А ведь судьба у мишки непростая (много лет он жил далеко не в лучших условиях в вольере у дороги в Саткинском районе). Его история гремела на всю Челябинскую область и за ее пределами. К непростой ситуации, в которой оказался Малыш, подключались и неравнодушные жители, и волонтеры, и глава региона Алексей Текслер. Зато теперь косолапый в полном ажуре.

Тем временем, видео с плавно покачивающимся в танце и купающимся с валенком Малышом в группах Челябинского зоопарка в соцсетях стремительно набирает просмотры. Комментарии, которые оставили первые зрители, исключительно восторженные:

«Какой Малыш чудесный»;

«Молодцы какие сотрудники, тут же соорудили Потапычу игрушку! Миша очень доволен, искупался, угостился, станцевал! Успехов парку, так держать!!!»;

«Красавчик»;

«Танец на БИС!»;

«Ну какова красота»;

«Это просто шедевр!!! Малыш - ты лучший!»;

«Талантливый, умница!»;

«Классный мишка!»;

«Оператору респект! Овации и крики «браво!»; Интересные кадры, замечательный монтаж»;

«Какой красавец Малыш! А какой игривый»;

«И как смешно он кряхтит, когда в баке купается»;

«Шикарный».

Малыш – ты лучший. Оставайся таким на долгие годы, радуйся жизни и чаще танцуй.