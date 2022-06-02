Сотрудники челябинского зоопарка выявили у косолапого Малыша проблемы со здоровьем

У косолапого Малыша, недавно переехавшего в челябинский зоопарк из Саткинского района, где бурый мишка жил в вольере возле придорожного кафе «Берлога», специалисты учреждения выявили ряд хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата.

В настоящее время решается вопрос о проведении лекарственной терапии. Об этом сообщила сегодня, второго июня, пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

По ее словам, после того как карантинные мероприятия и детальное обследование состояния здоровья Малыша специалистами зоопарка завершатся, мишке поставят прививку от бешенства.

Как рассказала Татьяна Нахтигаль, представители регионального Россельхознадзора побывали в учреждении с плановым профилактическим визитом, проинформировав его должностных лиц о необходимости неукоснительного соблюдения лицензионных требований к зоопаркам и требований, установленных в области обращения с животными.

Всем лицензиатам (а зоопарк Челябинска получил лицензию в 2021 году) необходимо соблюдать требования федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в частности «Требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию».

Отдельное внимание инспекторы надзорного ведомства уделили недавно привезенному косолапому Малышу, операция по спасению которого проходила под контролем нескольких служб.

Напомним, медведь много лет содержался в вольере на трассе М-5, между Бакалом и Саткой.

После жалоб граждан, осенью прошлого года, инспекторы Россельхознадзора выезжали с очередной проверкой условий содержаний хищника, но никаких нарушений не выявили. Малыш был весьма упитан и готовился к спячке.

В мае этого года при содействии Росприроднадзора косолапого передали для постоянного содержания в челябинский зоопарк, так как владельцы «Берлоги» решили закрыть кафе.