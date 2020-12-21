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Сегодня можно будет увидеть редчайшее соединение Юпитера и Сатурна и звездопад

В понедельник, 21 декабря, сразу после захода Солнца перед самой длинной ночью этого непростого года можно будет наблюдать яркую «звезду зимнего солнцестояния» - редчайшее соединение на небосводе двух гигантов Юпитера и Сатурна. В последний раз так близко на небе их было видно 794 года назад – четвертого марта 1226 года.

Как сообщает Московский планетарий, Юпитер и Сатурн будет разделять всего шесть угловых минут (1/5 часть диска Луны) и они будут видны невооруженным глазом как яркая двойная звезда. Планеты также будут видны в одном поле зрения в бинокль и любительский телескоп.

Понаблюдать за этим редким астрономическим явлением можно будет вечером в течение двух часов - с 16:20 до 18:20 по московскому времени. «Начинать лучше всего через час после заката. Лучшее время наблюдения – около 17:30 по московскому времени. Можно продолжить наблюдения и весь декабрь», - уточнили в планетарии.

Четвертого марта 1226 года Юпитер и Сатурн разделяло всего две угловые минуты и великое соединение планет гигантов на небосводе Земли наблюдали утром.

В следующий раз близкое соединение Юпитера и Сатурна произойдет 15 марта 2080 года.

Кроме того, с 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, ожидается звездопад из созвездия Малая Медведица – пик метеорного потока Урсиды. Ожидается до 10 метеоров в час, Луна не помешает наблюдениям.