Сергей Лавров: Челябинская область должна войти в пожароопасный сезон в полной боевой готовности

Челябинская область должна войти в пожароопасный сезон 2021-го года в полной боевой готовности.

К этому участников коллегии, посвященной вопросам подготовки Южного Урала к сезону лесных пожаров, призвал сегодня, 31-го марта, начальник главного управления лесами региона Сергей Лавров.

Он напомнил, что Челябинская область является лучшим субъектом Уральского федерального округа по реагированию на возгорания в лесах. Тем не менее, региону есть к чему стремиться.

«Мы традиционно тушим в первый день от 98-ми до 99-ми процентов всех лесных пожаров. Эту планку будем держать и дальше, - заявил Сергей Лавров, призвав защитников леса стремиться к показателю в сто процентов. – Хочется попасть в перечень субъектов РФ (таковых в прошлом году было 23, а в восьми регионах возгораний в лесах не было в 2020-м вовсе), где все лесные пожары тушат в первые сутки».

Чтобы встретить пожароопасный сезон во всеоружии, Челябинская область усиливается людьми и техникой.

«Ведем дополнительный набор личного состава – нужно набрать в общей сложности около двухсот человек, сейчас как раз активная фаза данного процесса. Набор и подготовка временного персонала, включающая обучение и прохождение медосмотров, ведется во всех лесхозах региона. Темп набора и подготовки должен быть такой же, какой был задан раньше. Люди должны быть своевременно набраны и обучены работе в лесу. В общей сложности в этом сезоне мы планируем создать команду из около 700 человек, которые будут задействованы в организации противопожарных мероприятий, тушении и локализации возгораний», - отметил Сергей Лавров.

По его словам, в Челябинской области сегодня насчитывается около 400 единиц техники для лесного хозяйства. Более ста единиц приобретено в рамках национального проекта за последние два года.

«Новая техника теперь есть почти в каждом участковом лесничестве. Это колесные и гусеничные тракторы, автоцистерны, ремонтные мастерские. Последние два года мы делаем упор на приобретение малых лесопатрульных комплексов – нашли для себя оптимальную технику, которая лучше всего подходит для нашей лесостепной зоны. Это техника на базе УАЗика, оборудованная системой «Кёрхер»: с 500-литровой бочкой воды. Машина вмещает пятерых патрульных, которые в случае обнаружения пожара могут незамедлительно принимать меры по тушению и локализации очага возгорания - не дожидаясь прибытия основной группы, - рассказал Сергей Лавров. - Кроме того, заключены контракты и в ближайшее время ожидается поставка плугов (около сорока штук) и ранцевых огнетушителей».

Начальник ГУ лесами Челябинской области также отметил важность начатой в текущем году плотной работы по подготовке к пожароопасному сезону с органами местного самоуправления.

«В первую очередь обращаем внимание на южные районы региона, где возгорания начинаются раньше всего. Это, в частности, Брединский район (в прошлом году половина площади всех лесных пожаров произошла на его территории), Карталы, Варна. Кроме того, из года в год в Челябинской области горят - об этом говорит статистика - Красноармейский и Октябрьский районы. В 2020-м году лидером по количеству лесных пожаров в регионе стал Миасский городской округ. Все помнят июльские пожары! Там только на лесном фонде ежедневно ликвидировалось до 15-ти возгораний. Параллельно случился и пожар в Ильменском заповеднике, горели также городские леса. Тяжелая обстановка была в июле», - отметил Сергей Лавров.

На коллегии он также напомнил о важном достижении 2020-го года, когда удалось снизить с 60-70-ти до сорока процентов объем пожаров, происходящих в связи с переходом на леса огня с земель иных категорий. Сергей Лавров уверен, что этого удалось добиться благодаря совместной работе с минсельхозом, Россельхознадзором, прокуратурой, лесными инспекторами.

«В 99-ти процентах случаев лесных и ландшафтные пожары происходят из-за человеческого фактора. Сжигание травы, мусора, непотушенный костер, выброшенный из окна окурок – все это может стать причиной пожара в лесу. Только один процент лесных возгораний связан с природными явлениями – такими, как гроза. Поэтому очень важна профилактика. Сейчас профилактическая работа в нашем регионе как раз вступает в активную стадию. Кроме прочего, устанавливаем аншлаги на дорогах. До сорока увеличиваем количество больших, билбордов, и установим около полутора тысяч маленьких. Также продолжим практиковать рассылку смс с информацией о введении особого противопожарного режима и запрете на вход в лес», - рассказал Сергей Лавров (напомним, в этом году особый противопожарный режим в Челябинской области планируют ввести с десятого апреля, в горнозаводской зоне – с первого мая).

Всем подведомственным учреждениям поручено организовать профилактическую работу с сельским населением, на сходах доводить до людей информацию о запрете в период особо противопожарного режима на сжигание пожнивных остатков и на вход в леса.

Обращаясь к участникам коллегии - представителям лесхозов и территориальных отделом ГКУ «Челябинсклес» - Сергей Лавров подчеркнул, что на местах они должны самостоятельно ориентироваться по противопожарным мероприятиям

«Вы лучше всех знаете, где быстрее сходит снег, где надо приступать к работам в первую очередь», - отметил Лавров.

Кроме того, руководитель ГУ лесами региона озвучил прогноз Гидрометцентра, согласно которому пожары пятого класса опасности прогнозируются лишь на севере области и лишь в сентябре (это Касли, Кунашак, Верхний Уфалей, Красноармейский район).