Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили на пятницу

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в предстоящие сутки.

«Ночью 22 октября в отдельных районах ожидается сильный и очень сильный снег. Ночью и днем 22 октября - отложение изморози, гололеда и мокрого снега на провода, местами сильное», - прогнозируют в Челябинском Гидрометцентре.

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

Прогнозируют шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Порывистый ветер может вызвать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

На дорогах ожидается гололедица, в горах сильная, что может привести к росту количества ДТП, появлению заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения. «Главное управление МЧС России по Челябинской области настоятельно рекомендует всем автовладельцам воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния, тем более, если на автомобиле стоит летняя резина», - сообщают в ведомстве.

Пешеходам советуют во время гололеда передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

В ГУ МЧС предупреждают, при штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Порывистый ветер может способствовать быстрому распространению огня.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям не находиться рядом со слабоукрепленными конструкциями, линиями электропередач. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).