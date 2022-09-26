Синоптик: Большие контрасты температуры приведут к экстремальным явлениям погоды

В ближайшие несколько дней на территории Челябинской области и ряда соседних регионов будет проходить борьба двух циклонов, которая приведет к экстремальным явлениям погоды. Резкие перепады температур и обильные осадки могут негативно отразиться на самочувствии южноуральцев.

Еще в субботу в Челябинской области была по-летнему теплая погода и без осадков. А в воскресенье начало холодать, по всей территории области прошли дожди (выпало от 0,3 до 39 миллиметров. Ночью в северной половине и на востоке области были сильные осадки, на крайнем севере - очень сильные. В Нязепетровске выпало 74% от месячной нормы осадков. Местами установился временный снежный покров.

«Большие контрасты температуры в атмосфере нередко приводят к экстремальным явлениям погоды. Похоже, что текущая ситуация не явится исключением, - рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко. - Образовавшийся на востоке Каспия циклон движется к северу, прихватив теплый воздух азиатских пустынь. Однако, холодный северный антициклон барьером стоит на пути этого циклона. Борьба между ними произойдет на территории Челябинской, Курганской областей, достанется и южным районам Пермского края, Свердловской области, в том числе Екатеринбургу».

По данным Челябинского Гидрометцентра, 26 сентября пройдут дожди, местами сильные и очень сильные, временами с мокрым снегом. Прогнозируется налипание мокрого снега на провода, гололедные явления.

С 27 по 29 сентября в большинстве районов Южного Урала ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус шести градусов.

Как отметила Галина Шепоренко, начиная со вторника, значительных осадков не ожидается, но вся неделя ожидается очень холодной: 27-30 сентября ночью температура воздуха до минус трех градусов, местами до минус шести градусов, днем – плюс 2-7 градусов, что на 4-6 градусов ниже нормы.

Высокая влажность воздуха и обильные осадки могут стать причиной недомогания и у людей с хронической легочной и сердечной недостаточностью.

На резкое изменение погоды, в первую очередь, реагируют сосуды. Развиваются спазмы головы, органов или конечностей. В зоне повышенной опасности пациенты с гипертонией, ишемической болезнью сердца, вегето-сосудистой дистонией.