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Сосны, липы и рябины: Новоградский проспект Челябинска зазеленел

Новоградский проспект Челябинска зазеленел. Сегодня, 15-го марта, городские власти сообщили о завершении работ по высадке здесь новых крупномеров.

Территорию на пересечении проспекта с улицей Героя России Евгения Родионова теперь украшает 650 деревьев. Большинство зеленых насаждений – хвойные: здесь высажено 570 сосен. Кроме того, на данном пространстве посадили 80 лип и рябин.

В пресс-службе администрации Челябинска напомнили, что работы на Новогорадском проспекте велись в рамках компенсационной посадки при строительстве дороги по улице Татищева, которое осуществляла компания «Строймеханизация».

Деревья сажали специалисты организации «Газоны Урала» - по заказу комитета дорожного хозяйства Челябинска. Все новые растения находятся на гарантии сроком один год.

Подрядчик рассказал, почему крупномеры (это деревья высотой от двух метров) лучше всего сажать в холодное время года.

В период с середины осени до середины весны, включая зиму (и особенно зимой) минимизируется (а иногда полностью исключается) испарение влаги, содержащейся в корнях, стволе и ветвях дерева. Соответственно, есть возможность увеличить сроки транспортировки на новое место жительства, сократив риски подсушивания к минимуму.

Все вегетационные процессы (сокодвижение, фотосинтез, дыхание) в это время замедляются, и дерево впадает в «спячку», лучше перенося пересадку. Стресс, который испытывает растение, в данный период минимален.

«В зимний период проще всего транспортировать земляной ком дерева, не повредив его. Так как ком заморожен, он не разваливается. Исключается оголение корней, смещение всасывающих корешков по отношению к грунту кома, отрыв всасывающих корешков от основных одревесневших корней. Особенно это важно для высоких деревьев с большими размерами комов, как правило, в диаметре от одного метра и более», - отмечают специалисты «Газонов Урала».

Также в подрядной организации подчеркивают: не стоит бояться того, что грунт уже промерзает и для посадки деревьев потребуется привлечение специализированной техники.

«Дополнительные затраты будут не очень велики. А выгода от минимизации рисков, связанных с пересадкой - огромна!», - поясняют в подрядной организации.

СПРАВКА

Крупномеры бывают лиственными, хвойными и даже плодовыми. Из хвойных деревьев наиболее популярны ель, сосна, лиственница, кедр, пихта. Из лиственных - береза, дуб, клен, рябина и липа.

Посадку, пересадку и выкопку крупномеров можно осуществлять практически круглый год (за исключением периода активного распускания почек), но только при соблюдении советующих условий и технологии. Однако лучше всего делать это в вышеуказанный период.