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Сотрудники «Таганая» будут учить российских коллег эффективно развивать экотуризм

Сотрудники национального парка «Таганай» (Челябинская область) будут учить российских коллег эффективно развивать экотуризм, а реализованные в заповедной территории решения войдут в сборник лучших практик.

Решение о том, что специалисты «Таганая» станут наставниками программы развития экотуризма Агентства стратегических инициатив, было принято в ходе визита в нацпарк заместителя генерального директора АСИ по продвижению новых проектов Ольги Захаровой, побывавшей в самом популярном приюте (метеостанция «Таганай-гора») и прогулявшейся по тропе на Черной скале.

Как сообщает пресс-служба «Таганая», в этом году в национальном парке откроется еще один объект, подобный Черной скале.

«В урочище Семибратка в юго-восточной части парка уже отсыпано полотно четырехкилометровой тропы, установлены две информационные беседки и две смотровые площадки на скальных останцах. Сейчас идёт строительство визит-центра и другой принимающей инфраструктуры, - рассказали в парке, напомнив, что эколого-туристический комплекс «Где Европа встречается с Азией» появится в рамках нацпроекта «Экология».

Благодаря нацпроекту преобразования произошли и на основных туристических маршрутах Таганая: в двух приютах открылись визит-центры для работы с туристами, появились новые указатели, аншлаги, информационные панели, туалеты.

По словам Ольги Захаровой, «Таганай» сегодня является «одним из лидеров создания качественных условий для посетителей, начиная с оформления входной группы, впечатляющих смотровых площадок, удобной навигации и продуманной сети туристических маршрутов, фотопоинтов и заканчивая быстрой и удобной системой бронирования горных приютов для путешественников и востребованной программой экопросвещения.

«Такие парки станут наставниками программы развития экотуризма АСИ в 2021 году», – сказала Ольга Захарова.

Опыт обустройства туристической инфраструктуры пригодится и в кластере «Горный Урал», в состав которого входит нацпарк «Таганай».

Фото с сайта "Таганая"