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30.06.2023

Дело Пязока и Вегельмана, обвиняемых в похищении денежных средств дольщиков, направлено в суд
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30.06.2023

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30.06.2023

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30.06.2023

ЧелГУ открывает программы с изучением персидского языка
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30.06.2023

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Михаил Мишустин
Светлана Радионова
Росприроднадзор
вредные выбросы
проект Чистый воздух
Среда обитания
30.06.2023 12:18
Фото: министерство экологии Челябинской области

Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинске превысила норму в 2,6 раза

Росприроднадзор проконтролирует соблюдение квот на выбросы в Челябинске и Магнитогорске

В мае 2023 года в атмосферном воздухе Челябинска средняя за месяц концентрация формальдегида превысила допустимый норматив в 2,6 раза. В Магнитогорске за прошедший месяц отмечено превышение аналогичного показателя в 1,4 раза. С первого января 2024 года Росприроднадзор будет контролировать соблюдение квот, мониторить качество воздуха в пилотных территориях, а также принимать меры в отношении нарушителей по принципу «загрязнитель платит».

В мае, по данным Челябинского Гидрометцентра, в Челябинске зарегистрированы также максимальные разовые концентрации, превысившие нормативные значения, по другим загрязняющим веществам: сероводороду – 4,1 ПДКмр, фториду водорода –2,2 ПДКмр, диоксиду серы – 1,7 ПДКмр, формальдегиду – 1,6 ПДКмр, оксиду углерода – 1,2 ПДКмр, диоксиду азота – 1,02 ПДКмр, оксиду азота – 1,1 ПДКмр, озону – 1,1 ПДКмр.

В Магнитогорске в мае 2023 года отмечено превышение среднемесячной концентрации формальдегида – в 1,4 раза.

При этом регистрировалось разовое максимальное превышение по сероводороду 3,5 ПДКм, оксиду углерода – 2,2 ПДКмр, по взвешенным веществам - 2,0 ПДКмр, формальдегиду – 1,7 ПДКмр, диоксиду азота – 1,4 ПДКмр, фенолу – 1,2 ПДКмр, озону – 1,1 ПДКмр.

С первого января 2024 года Росприроднадзор будет вести контроль соблюдения квот и мониторинг качества воздуха в пилотных территориях, где проводится эксперимент рамках федерального проекта «Чистый воздух». Росприроднадзор примет меры в отношении нарушителей по принципу «загрязнитель платит».

Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Эксперимент проводится с первого января 2020 года по 31 декабря 2024 года в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в 12 городах страны, в том числе в Челябинске и Магнитогорске. В пилотных территориях выявлено 453 источника загрязнений. По решению правительства в систему вошли еще 29 городов, где также будет проведена инвентаризация.

Готова к запуску информационная система мониторинга выбросов. Она будет следить за достижением поставленной Президентом задачи по снижению загрязняющих веществ на 50%.

Разрабатывается нормативная база для нарушителей указанных показателей выбросов.

«Очень важно, чтобы Росприроднадзор постоянно мониторил ситуацию. Обратная связь с людьми, о которой нам Президент говорит, очень важна, чтобы мы вместе берегли нашу окружающую среду», – сказал Михаил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что президентом была поставлена задача придерживаться принципа «загрязнитель платит». Для этого внесены изменения в нормативные акты. Светлана Радионова доложила главе правительства, что этот принцип успешно реализуется.

В 2022 году было привлечено к ответственности более шести тысяч нарушителей. В бюджет поступило более 34 миллиардов рублей, которые направляются на реализацию национального проекта «Экология».

На сегодняшний момент в судах удовлетворено более 350 исков, на сумму порядка 7,5 миллиарда рублей.

«Главное, что средства, которые он платит, идут на ликвидацию того вреда, который он нанес природе и, конечно, качеству жизни людей. Очень важно продолжать держать этот вопрос на контроле», – подчеркнул глава правительства.

Напомним, в рамках реализации экологического стандарта также с промышленными предприятиями заключены экосоглашения (включают меры по сокращению выбросов в атмосферный воздух, воду, а также озеленение).

В 2023 году были утверждены новые планы снижения выбросов для Челябинска и Магнитогорска в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». По итогам 2024 года в Челябинске должны снизить выбросы на 45% и в Магнитогорске - на 25% (от уровня 2017 год)».

Продолжается работа по модернизации общественного транспорта. Челябинская область в числе первых четырех субъектов Российской Федерации получила федеральные средства в рамках проекта «Чистый воздух» на реализацию мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Полученный федеральный транш в размере двух миллиардов 284 миллионов рублей направлен на закупку экологически чистого общественного транспорта: 157 новых автобусов на газомоторном топливе для Челябинска и десять низкопольных трамваев  для Магнитогорска.

Автор: Любовь Юрина
Михаил Мишустин
Светлана Радионова
Росприроднадзор
вредные выбросы
проект Чистый воздух
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30.06.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 30 июня, в международном аэропорту Челябинска на четыре с половиной часа задержали выл
30.06.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В футбольном турнире памяти Наума Орлова победил театр его имени

28.06.2023 14:03

В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота

28.06.2023 13:12

Военный комиссар Озерска задержан по подозрению во взяточничестве

28.06.2023 12:37

«ММК-Информсервис» проведет интенсив по веб-разработке

28.06.2023 12:22

В Ашинском районе перекроют движение на М-5 из-за буровзрывных работ

28.06.2023 12:08

В Челябинске дело скандалиста Джавадова передано в суд

28.06.2023 11:47

Южноуральцы завоевали 31 медаль на II Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

28.06.2023 11:15

Укротители газовой стихии ММК

28.06.2023 11:07

В Челябинске появилось «Колибри», которое поможет молодежи саморазвиваться и созидать

28.06.2023 11:04

Жителям Челябинской области напоминают об ответственности за дезертирство

28.06.2023 10:21

Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам

28.06.2023 10:00

Созданные в Челябинске инклюзивные фильмы стали доступны для незрячих всей России

28.06.2023 09:27

В этом году ЮУрГУ предоставляет абитуриентам более трех тысяч бюджетных мест

28.06.2023 09:16

В Челябинской области будут судить обвиняемых в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки в 1992 году

27.06.2023 18:37

В среду в Челябинской области – тепло, местами дожди

27.06.2023 18:27

В Магнитогорске депутаты передали муниципальное помещение в добрые руки

27.06.2023 18:05

Бюджет Челябинска получил 733,2 миллиона рублей

27.06.2023 18:05

Анонсы событий и мероприятий на 28 июня (18+)

27.06.2023 17:40

В Челябинске частично ограничат движение по улице Дегтярева

27.06.2023 17:33

Челябинских перевозчиков попросили соблюдать расписание в Курбан-байрам

27.06.2023 17:28

В Калининском районе Челябинска снова «поработали» вандалы

27.06.2023 17:21

В Челябинске назначены публичные слушания по вопросу преобразования города

27.06.2023 17:19

В Челябинске в связи с празднованием Курбан-байрама закроют улицу Елькина

27.06.2023 17:02

Международное ралли «Шелковый путь» впервые достигнет Магнитогорска

27.06.2023 16:32

В Селезянском сельском поселении Еткульского района появились новые социальные объекты

27.06.2023 16:24

ВСУ под Соледаром использовали отравляющие вещества

27.06.2023 15:54

Зимой 2024-го в центре Челябинска поселится огнедышащий символ года

27.06.2023 15:28

«Тихие» пейзажи и натюрморты представлены на новой выставке Публичной библиотеки

27.06.2023 15:28

В 2023 году выделены допсредства на ремонт важной дорожной артерии в Челябинской области

27.06.2023 15:21

В Магнитогорске появился новый сквер – «Казачий»

27.06.2023 15:14

На перекрестке улиц Свободы и Труда в Челябинске «вырастут» холм и мраморные скульптуры

27.06.2023 14:56

Сотрудники полиции «по горячим следам» задержали уличного грабителя