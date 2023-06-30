Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинске превысила норму в 2,6 раза

В мае 2023 года в атмосферном воздухе Челябинска средняя за месяц концентрация формальдегида превысила допустимый норматив в 2,6 раза. В Магнитогорске за прошедший месяц отмечено превышение аналогичного показателя в 1,4 раза. С первого января 2024 года Росприроднадзор будет контролировать соблюдение квот, мониторить качество воздуха в пилотных территориях, а также принимать меры в отношении нарушителей по принципу «загрязнитель платит».

В мае, по данным Челябинского Гидрометцентра, в Челябинске зарегистрированы также максимальные разовые концентрации, превысившие нормативные значения, по другим загрязняющим веществам: сероводороду – 4,1 ПДКмр, фториду водорода –2,2 ПДКмр, диоксиду серы – 1,7 ПДКмр, формальдегиду – 1,6 ПДКмр, оксиду углерода – 1,2 ПДКмр, диоксиду азота – 1,02 ПДКмр, оксиду азота – 1,1 ПДКмр, озону – 1,1 ПДКмр.

В Магнитогорске в мае 2023 года отмечено превышение среднемесячной концентрации формальдегида – в 1,4 раза.

При этом регистрировалось разовое максимальное превышение по сероводороду 3,5 ПДКм, оксиду углерода – 2,2 ПДКмр, по взвешенным веществам - 2,0 ПДКмр, формальдегиду – 1,7 ПДКмр, диоксиду азота – 1,4 ПДКмр, фенолу – 1,2 ПДКмр, озону – 1,1 ПДКмр.

С первого января 2024 года Росприроднадзор будет вести контроль соблюдения квот и мониторинг качества воздуха в пилотных территориях, где проводится эксперимент рамках федерального проекта «Чистый воздух». Росприроднадзор примет меры в отношении нарушителей по принципу «загрязнитель платит».

Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Эксперимент проводится с первого января 2020 года по 31 декабря 2024 года в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в 12 городах страны, в том числе в Челябинске и Магнитогорске. В пилотных территориях выявлено 453 источника загрязнений. По решению правительства в систему вошли еще 29 городов, где также будет проведена инвентаризация.

Готова к запуску информационная система мониторинга выбросов. Она будет следить за достижением поставленной Президентом задачи по снижению загрязняющих веществ на 50%.

Разрабатывается нормативная база для нарушителей указанных показателей выбросов.

«Очень важно, чтобы Росприроднадзор постоянно мониторил ситуацию. Обратная связь с людьми, о которой нам Президент говорит, очень важна, чтобы мы вместе берегли нашу окружающую среду», – сказал Михаил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что президентом была поставлена задача придерживаться принципа «загрязнитель платит». Для этого внесены изменения в нормативные акты. Светлана Радионова доложила главе правительства, что этот принцип успешно реализуется.

В 2022 году было привлечено к ответственности более шести тысяч нарушителей. В бюджет поступило более 34 миллиардов рублей, которые направляются на реализацию национального проекта «Экология».

На сегодняшний момент в судах удовлетворено более 350 исков, на сумму порядка 7,5 миллиарда рублей.

«Главное, что средства, которые он платит, идут на ликвидацию того вреда, который он нанес природе и, конечно, качеству жизни людей. Очень важно продолжать держать этот вопрос на контроле», – подчеркнул глава правительства.

Напомним, в рамках реализации экологического стандарта также с промышленными предприятиями заключены экосоглашения (включают меры по сокращению выбросов в атмосферный воздух, воду, а также озеленение).

В 2023 году были утверждены новые планы снижения выбросов для Челябинска и Магнитогорска в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». По итогам 2024 года в Челябинске должны снизить выбросы на 45% и в Магнитогорске - на 25% (от уровня 2017 год)».

Продолжается работа по модернизации общественного транспорта. Челябинская область в числе первых четырех субъектов Российской Федерации получила федеральные средства в рамках проекта «Чистый воздух» на реализацию мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Полученный федеральный транш в размере двух миллиардов 284 миллионов рублей направлен на закупку экологически чистого общественного транспорта: 157 новых автобусов на газомоторном топливе для Челябинска и десять низкопольных трамваев для Магнитогорска.