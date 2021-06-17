Федеральные средства на обновление транспорта включены в бюджет Челябинской области

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили корректировку параметров регионального бюджета в связи с уточнением объема федеральных средств, а также отдельных направлений расходов.

Соответствующее решение принято 17 июня на заседании ЗСО, прошедшем в режиме ВКС.

Объем федеральных средств в бюджете области увеличен на два миллиарда 317 миллионов 529 тысяч рублей.

Большая часть этой суммы – два миллиарда 284 миллиона рублей – будет направлена на реализацию мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

«Это дополнительные целевые средства, предназначенные для конкретных расходов, – уточнил министр финансов области Андрей Пшеницын. – Речь идет о реализации мероприятий, направленных на снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В частности, о замещение транспортных средств низкого экологического класса новыми газомоторными автобусами и новыми трамваями».

Напомним, Челябинская область – одна из четырех в России – получит федеральные средства на обновление общественного транспорта рамках федерального проекта «Чистый воздух». Распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов для регионов на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Экология» подписал 11 июня председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Как пояснил депутатам первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта области Станислав Харченко, 1,9 миллиарда рублей пойдут на приобретение 150 новых автобусов на газомоторном топливе для города Челябинска, 370 миллионов рублей - на покупку 10 трамваев для Магнитогорска.

«Не сочтите за лесть. Хотел бы добавить слова благодарности губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Благодаря позиции губернатора эти деньги пришли в область. Я был сам свидетелем тому, как Алексей Текслер активно занимался этим вопросом в рамках дней Челябинской области в Совете Федерации. Думаю, жители по достоинству оценят эти инициативы», - сказал спикер Владимир Мякуш.

В минфине уточнили, Алексей Текслер ставил задачу последовательно модернизировать общественный транспорт в регионе, в том числе с учетом новых экологических стандартов. Глава региона представлял программу улучшения качества атмосферного воздуха в крупнейших городах области на Всероссийском экологическом форуме «Чистая страна», проводил встречи с представителями федеральных властей, чтобы заручиться их поддержкой и привлечь дополнительное финансирование на закупку нового транспорта сверх тех средств, что уже выделяется регионом.

Кроме того, в областной бюджет включены 33,529 миллиона рублей на обеспечение деятельности сенаторов и депутатов Госдумы РФ (от региона) и их помощников.

Помимо этого, в расходной части областного бюджета учтены остатки средств государственной корпорации «Росатом», сформировавшиеся на первое января 2021 года, в сумме 15 миллионов 391,08 тысячи рублей. Деньги направляются на реализацию экологических мероприятий.

С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета составят: по доходам – 189 миллиардов 536 миллионов 755,3 тысячи рублей; по расходам - 212 миллиардов 23 миллиона 322,9 тысячи рублей. Дефицит – 22 миллиарда 486 миллионов 567,60 тысячи рублей.