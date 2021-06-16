Челябинская область в июне получит 2,8 миллиарда на обновление общественного транспорта

Челябинская область получит 2,8 миллиарда рублей из федерального бюджета на реализацию мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Деньги будут направлены на обновление общественного транспорта.

Соответствующее распоряжение правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещен на официально интернет-портале правовой информации.

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» дополнительно распределено 4,8 миллиарда рублей. Межбюджетные трансферты получат четыре субъекта РФ.

Челябинской области выделена наибольшая сумма – два миллиарда 284 миллиона рублей. Как уточнили в областном правительстве, из этих средств 1,9 миллиарда рублей пойдут на приобретение 150 новых автобусов на газомоторном топливе для города Челябинска, 370 миллионов рублей - на покупку 10 трамвайных вагонов для Магнитогорска.

Обновление общественного транспорта на более экологичные виды техники позволит существенно снизить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Минприроды поручено обеспечить заключение соглашений о предоставлении бюджетам четырех субъектов межбюджетных трансфертов не позднее 20 дней со дня вступления распоряжения в силу (оно подписано 11 июня).

Доклад о целевом и эффективном использовании бюджетных средств нужно будет предоставить до первого марта 2022 года.