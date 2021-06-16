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16.06.2021

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16.06.2021

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В Челябинске вместо даурских лиственниц установили забор из колонии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске состоялись публичные слушания по проекту стратегии социально-экономического развития
16.06.2021

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В Челябинской области изменилась структура заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 по сравне
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16.06.2021

В роддоме Южноуральска, где обрушился потолок, нарушалась пожарная безопасность
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16.06.2021

Озерчанин продавал наркотики, чтобы погасить кредит
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16.06.2021

В отношении жителя Пензы, «заминировавшего» вокзал в Челябинске, возбуждено уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2021

«Челябинск. 20 джазовых лет»: программа международного фестиваля «Какой удивительный мир»

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16.06.2021

Южноуральца осудили за попытку дать деньги полицейским при задержании с наркотиками
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16.06.2021

В Челябинске кошек и собак начали прививать от коронавируса
Михаил Мишустин
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Экономика
16.06.2021 14:27

Челябинская область в июне получит 2,8 миллиарда на обновление общественного транспорта

Челябинская область получит 2,8 миллиарда рублей из федерального бюджета на реализацию мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Деньги будут направлены на обновление общественного транспорта.

Соответствующее распоряжение правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещен на официально интернет-портале правовой информации.

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» дополнительно распределено 4,8 миллиарда рублей. Межбюджетные трансферты получат четыре субъекта РФ.

Челябинской области выделена наибольшая сумма – два миллиарда 284 миллиона рублей. Как уточнили в областном правительстве, из этих средств 1,9 миллиарда рублей пойдут на приобретение 150 новых автобусов на газомоторном топливе для города Челябинска, 370 миллионов рублей - на покупку 10 трамвайных вагонов для Магнитогорска.

Обновление общественного транспорта на более экологичные виды техники позволит существенно снизить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Минприроды поручено обеспечить заключение соглашений о предоставлении бюджетам четырех субъектов межбюджетных трансфертов не позднее 20 дней со дня вступления распоряжения в силу (оно подписано 11 июня).

Доклад о целевом и эффективном использовании бюджетных средств нужно будет предоставить до первого марта 2022 года.

Автор: Любовь Юрина
Михаил Мишустин
Челябинск
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.06.2021

В Челябинске заборы красят рукавицами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Метод борьбы с нарушителями правил благоустройства, предложенный главой Челябинска Натальей Котов
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Мусор
16.06.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска продолжают активно обсуждать в Интернете пост урбаниста Льва Владова о том, что
16.06.2021

Все по плану?

В Челябинске вместо даурских лиственниц установили забор из колонии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинской области изменилась структура заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 по сравне
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Телефоны:

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