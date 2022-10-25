Для Челябинска и Магнитогорска поставлены новые задачи по сокращению выбросов

За два года Челябинску предстоит сократить объемы вредных выбросов в атмосферу почти в два раза, Магнитогорску – на четверть. Новые задачи поставлены для этих городов федеральным правительством, внесены существенные коррективы в комплексные планы.

«Утвердила новые планы снижения выбросов для Челябинска и Магнитогорска в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта ”Экология”, сообщила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале. - По итогам 2024 года должны снизить выбросы на 45% в Челябинске и на 25% в Магнитогорске (от уровня 2017 года – прим.)».

Вице-премьер уточнила, достичь лучших показателей по снижению вредных выбросов позволит реализация мероприятий, запланированных регионом и промпредприятиями по переходу на более экологически чистые технологии и современное оборудование.

Челябинску для реализации комплексного плана потребуется 22,87 миллиарда рублей, в том числе 1,914 миллиарда рублей - из федерального бюджета. Снижение выбросов будет достигнуто за счет внедрения современных технологий, очистных сооружений, за счет экологической модернизации предприятий, капитальных ремонтов печей, установки фильтров и т.д., а также за счет обновления подвижного состава (это позволит снизить объем выбросов от транспорта).

Напомним, Челябинская область в числе первых четырех субъектов Российской Федерации получила федеральные средства в рамках проекта «Чистый воздух» на реализацию мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Полученный федеральный транш в размере двух миллиардов 284 миллионов рублей направлен на закупку экологически чистого общественного транспорта: 157 новых автобусов на газомоторном топливе для Челябинска и десять низкопольных трамваев для Магнитогорска.

от транспорта за счет обновления подвижного состава, по снижению выбросов от

Комплексный план для Магнитогорска включает экологические мероприятия на мощностях ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Шлаксервис», ОАО «ММК-Метиз»» и других промышленных предприятий. На его реализацию понадобится 83,603 миллиарда рублей, в том числе 2,37 миллиарда рублей за счет средств федерального бюджета.

«Во всех городах-участниках проекта качество воздуха оставляет желать лучшего, и требуется усилия всех уровней власти и высокая ответственность бизнеса, чтобы эту задачу решить», - подчеркнула Виктория Абрамченко.