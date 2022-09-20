«Старое бабье лето» задержится на Южном Урале до субботы

Теплая и преимущественно сухая погода сохранится в Челябинской области до ближайшей субботы, 24 сентября.

«На Южном Урале (Курганская, Челябинская области) теплая, преимущественно сухая погода при дневной температуре 23-25 градусов удержится до ближайшей субботы», - рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.

«Старое бабье лето» пришло в Челябинскую область в середине прошлой недели. И температура воздуха с каждым днем только нарастает.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в понедельник, 19 сентября, температура воздуха была днем плюс 25-29 градусов, ночью - плюс 6-13 градусов и лишь в низинах - до плюс трех градусов. Во вторник сохранится по-летнему жаркая погода. В среду прогнозируют плюс 22-27 градусов.

В последующие дни из-за воздействия атмосферного фронта температура начнет понижаться ежесуточно на два градуса. В четверг на севере региона ожидают плюс 20-25 градусов, в пятницу - плюс 19-24 градуса. На юге области до конца рабочей недели будет плюс 23-28 градусов.

К выходным на Урал придет новый Скандинавский антициклон, который принесет прохладу. Днем – плюс 12-16 градусов, местами ночами столбик термометра может подобраться к нулевой отметке.

Галина Шепоренко напомнила, в 2021 году сентябрь был холодным. В период с 17 по 25 сентября 2021 года наблюдались регулярные ночные заморозки. Днем температура воздуха была 6-11 градусов, отмечался небольшой дождь.