Текслер выделил 65 миллионов на ликвидацию 500 нелегальных свалок в регионе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выделил 65 миллионов рублей на ликвидацию в текущем году 500 несанкционированных свалок.

Как сообщают в пресс-службе областного министерства экологии, работа по избавлению региона от складируемых в неположенных местах отходов будет проводиться в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна».

Отметим, речь идет о ликвидации небольших свалок мусора – объемом не более 300 кубометров.

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев пояснил, что такая объемная работа проводится в регионе впервые: 28 муниципальных районов и городских округов Южного Урала получили возможность ликвидировать 500 свалок твердых коммунальных отходов за счет средств областного бюджета. Ранее проблему со свалками территориям приходилось решать собственными силами.

В настоящее время минэкологии подписало соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении из областного бюджета субсидий на ликвидацию свалок твердых коммунальных отходов, после чего муниципалитеты приступили к организации торгов и заключению контрактов.

По словам Сергея Лихачева, подготовительный этап планируется завершить в течение ближайшего месяца и с наступлением сезона субботников приступить к уборке свалок. На сегодняшний день уже есть первые достижения. Так, например, в Кусинским районе уже определен исполнитель работ по ликвидации шести свалок.

«Мероприятия по ликвидации свалок не ограничатся 2022-м годом, - заявил Сергей Лихачев. – В следующем году работа будет продолжена».