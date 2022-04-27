Тепло сохранится на Южном Урале два дня, с пятницы прогнозируют похолодание

В ближайшие двое суток юго-западные ветра сохранят на Южном Урале теплую погоду, в пятницу, 29 апреля, ожидается похолодание.

Об этом рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.

В среду, 27 апреля, воздух прогреется до плюс 21-26 градусов, в четверг, 28 апреля, синоптики обещают летнюю погоду - столбик термометра поднимется до плюс 23-28 градусов, и лишь при натекании облачности до плюс 18 градусов.

С пятницы, 28 апреля, атмосферный фронт, наступающий с Европейской территории России, изменит погоду. Ожидается похолодание: в Челябинске – плюс 12-14 градусов, по области – плюс 12-17 градусов и лишь на юге региона – до плюс 22 градусов. Прохладная погода сохранится до конца недели.