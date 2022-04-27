27.04.2022
Южноуральские полицейские вручили необходимые для пребывания документы беженцам из ДНР, ЛНР и Украины
27.04.2022
Челябинск снова примет фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»
27.04.2022
На Таганай вернулись кряквы-старожилы
26.04.2022
Текслер и Дитрих обсудили перспективы ТЛК «Южноуральский»
26.04.2022
СМИ: Россия приостановила поставки газа в Польшу
26.04.2022
В челябинском «подземелье» появились антивандальные светильники
Тепло сохранится на Южном Урале два дня, с пятницы прогнозируют похолодание
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022
Глава Ростуризма о Челябинской области: Недооценённый регион с огромной санаторно-курортной базой
25.04.2022