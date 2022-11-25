У границ «Зигальги» «распустились» ледяные цветы

У границ национального парка «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) снова «распустились» ледяные цветы. Запечатлели такую красоту на реке Юрюзань.

Как отмечают в нацпарке, цветы изо льда считают крайне редким явлением, тем не менее Юрюзань они украшают второй год подряд.

«Растут» такие цветы при наличии тонкого льда, полном штиле и большой разнице температур воды и воздуха.

«По сути, сам процесс – просто конденсация перенасыщенного влагой слоя при контакте с холодным воздухом. А сами ледяные цветы, которые еще называют арктическими, - фигурный иней, любоваться которым можно совсем недолго, ведь при малейшем ветре вся эта красота исчезает», - отмечают в нацпарке «Зигальга».