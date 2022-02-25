Улицу Российскую в Челябинске освободят от сухих и опасных деревьев

Улицу Российскую в Челябинске освободят от сухостойных и аварийных деревьев.

Растения будут снесены вдоль дома №59, на территории Калининского района.

Как подчеркивают в пресс-службе городской администрации, сносу подлежат только аварийные, угнетенные и сухостойные деревья, представляющие серьезную опасность для жителей южноуральской столицы.

Отметим, речь идет о сносе деревьев двух пород - кленах ясенелистных и тополях.

Растения будут вырублены силами администрации Калининского района в предстоящие выходные – на основании акта обследования и разрешения городского управления экологии и природопользования.