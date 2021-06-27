В 2021 году в «Саду памяти» Челябинской области высажено 412 тысяч деревьев

В 2021 году в Челябинской области высажено 412 тысяч деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Высадка проводилась в рамках международной акции «Сад памяти».

Как сообщает пресс-секретарь Главного управления лесами Челябинской области Ксения Барыкина, в 2021 году акцию поддержал 21 муниципалитет: 15 муниципальных районов и шесть городских округов области. В акции приняли участие более 1,2 тысячи человек, в том числе 63 волонтера.

Акция «Сад Памяти» проводилась в городах, получивших звание «Город трудовой доблести». На Южном Урале это Челябинск и Магнитогорск. А также на территории лесного фонда Златоуста и Миасса. Проведено 49 мероприятий по высадке деревьев хвойных и лиственных пород.

Накануне Дня Победы в парке «Сад Победы» была заложена памятная аллея. Губернатор Алексей Текслер высадил дерево в честь Михаила Константиновича Резепина, который в прошлом году ушел из жизни.

В мае к акции присоединился Карабаш - в городе посадили 30 саженцев тополя, яблони, жасмина и спиреи.

Работники Южно-Уральской магистрали совместно с ГУ лесами Челябинской области высадили в челябинском городском бору двадцать тысяч сеянцев сосны.

«”Сад памяти” - это больше, чем просто лесовосстановительная акция. Это возможность создать живой памятник людям, которые отдали свою жизнь за наше спокойное будущее», - сказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

СПРАВКА

Международная акция «Сад памяти» стартовала в 2020-м году, ее организаторами выступили Всероссийское общественное движение «Волонтеры победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Рослесхоза, а также министерство природных ресурсов и экологии РФ. В Челябинской области генеральным партнером акции в 2021 году выступает Русская медная компания.

В ходе акции, присоединиться к которой может любой желающий в любой стране, планируется высадка 27-ми миллионов деревьев – зеленых памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. В прошлом году ее участниками стали более 300 тысяч человек из более чем 50 стран мира.

По инициативе президента РФ Владимира Путина акция «Сад памяти» стала ежегодной, и в 2021-м году стартовала 18-го марта. В Челябинской области она стартовала 29-го апреля и продлится до 22-го июня.