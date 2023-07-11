В Центральном районе Челябинска благоустроили пять дворов. Работы проводились по двум программам: «Формирование комфортной городской среды» и «Инициативное бюджетирование».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, во дворе по улице 3-го Интернационала, 65А отремонтировали проезды и тротуары, обустроили детскую площадку, установили множество скамеек и урн и ограждение по всему периметру.

Во дворе по улице Российской, 63А также заасфальтировали дворовые проезды и тротуары, возле подъездов установили удобные скамейки и урны.

У жителей дома №86 по Свердловскому проспекту теперь появилась большая благоустроенная территория с детской и спортивной площадками. Здесь обновили покрытие дорожного проезда и проложили сеть тротуаров.

Во дворе по улице Энтузиастов, 37 обустроили детскую площадку, тротуары, заасфальтировали дворовые проезды и парковочные карманы.

В поселке Сосновка, во дворе дома №9 по улице Пионерской, создана большая благоустроенная территория, уютная и красивая, с детской и спортивной площадками, множеством локаций для отдыха.