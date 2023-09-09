В центре Челябинска в воскресенье временно изменятся маршруты

В воскресенье, 10 сентября, вцентре Челябинске в День города изменится движение транспорта.

С шести утра до 15 часов на время проведения Челябинского марафона будет закрыто движение по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой.

Челябинские власти просят водителей заранее планировать свои маршруты.



