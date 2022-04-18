В Челябинске досрочно завершают отопительный сезон, хотя еще обещают ночные заморозки

Администрация Челябинского городского округа объявила о завершении отопительного сезона 2021/2022 годов. Жители возмущаются, синоптики еще прогнозируют минусовые температуры в ночные часы не только в конце апреля, но даже и в мае. Придется мерзнуть?

О начале отключения теплоснабжения сообщил на аппаратном заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Добрый день, уважаемые собственники! Получили распоряжение от администрации города о завершении отопительного сезона с 18 апреля 2022 года», - предупредила сегодня одна из управляющих компаний города жителей обслуживаемых ими домов.

Жители недоумевают, почему так рано в этом году решили отключить тепло, ведь еще синоптики обещают заморозки по ночам.

«А как же грядущие заморозки? На этой неделе обещают ночью минусовую температуру, детки по полу холодному будут ползать», - спрашивает одна из жительниц. Но вопрос остался без ответа.

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, в ночь на пятницу, 21 апреля, в Челябинске, ожидается до минус трех градусов, в ночь на воскресенье – до минус одного градуса.

По долгосрочным прогнозам Gismeteo, минусовые температуры вероятны в ночные часы и в мае: первого мая – до минус четырех градусов, второго и третьего мая – до минус одного градуса, восьмого мая – до минус двух градусов и снег с дождем.