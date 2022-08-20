В Челябинске и Аше на три дня объявлен режим «черного неба»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Еткульский район
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Копейск
Коркинский район
Кусинский район
Кыштым
Нагайбакский район
Озерск
Пластовский район
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы на завтра
Анонсы
На житейских перекрестках
ЖКХ
Клещи
Сельское хозяйство
Метро в Челябинске
Коронавирус
Транспорт
Педофилы
Экология
Наркотики
Лесные пожары
Дороги
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы на завтра
Анонсы
На житейских перекрестках
ЖКХ
Клещи
Сельское хозяйство
Метро в Челябинске
Коронавирус
Транспорт
Педофилы
Экология
Наркотики
Лесные пожары
Дороги
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске за передачу взяток сотрудникам полиции осужден индивидуальный предприниматель, заним
19.08.2022

Челябинский бизнесмен-похоронщик осужден за взятки полицейским

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.08.2022

Благодаря властям

Горку-трамплин во дворе Калининского района Челябинска оперативно демонтировали
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев пос
19.08.2022

Александр Лазарев назвал развитие сельских территорий одним из приоритетов в работе губернатора, правительства региона и депутатов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области Народный фронт назвал территории, где удобные и безопасные дороги к знаниям
19.08.2022

В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Обновление челябинских школ подходит к концу. С ремонтом учебных заведения город вышел на финишну
19.08.2022

Наталья Котова: Челябинск выходит на финишную прямую с ремонтом школ
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.08.2022

Карабаш победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.08.2022

Анонсы событий и мероприятий на выходные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.08.2022

Всероссийский фестиваль Уличных театров «Театры Без Крыш»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.08.2022

Фридина свадьба
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.08.2022

Челябинская телебашня засияет триколором в честь главного символа России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.08.2022

Снятие стресса за минуту с помощью глаз

НМУ
Среда обитания
20.08.2022 00:07

В Челябинске и Аше на три дня объявлен режим «черного неба»

В двух городах Челябинской области установятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске и Аше режим «черного неба» начнется в пять часов утра воскресенья, 21 августа, и продлится до 19 часов вторника, 23 августа.

На этот же период отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение о НМУ первой степени.

В период НМУ слабый ветер неблагоприятного направления, туман и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.

Автор: Любовь Юрина
НМУ
Новости по тегу: НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.08.2022

В Челябинске вновь зарегистрировано превышение ПДК вредных веществ в воздухе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.08.2022

В Челябинской области после небольшой передышки вновь установятся НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2022

В Челябинске зарегистрировано превышение ПДКмр формальдегида и фторида водорода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.08.2022

НМУ объявлены еще в одном городе Челябинской области
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 18 августа, в Челябинске возле ледовой арены «Трактор» открылась главная сельскохозяйств
Общество
Сельское хозяйство

В Челябинске открылась главная агровыставка региона

18.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области предостаточно желающих участвовать в специальной военной операции на добров
Общество
Спецоперация на Украине

В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации

18.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу, 19 августа, посетит села Джабык и Запас
Общество

Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться

18.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы бурно обсуждают в социальной сети горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова, 53, скат
Общество

Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова

17.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области только 20% жителей положительно оценили состояние пассажирского автопарка:
Общество

Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе

16.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Две новые школы будут открыты в Челябинской области ко Дню знаний, первому сентября 2022 года, –
Общество

Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы

16.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске за передачу взяток сотрудникам полиции осужден индивидуальный предприниматель, заним
19.08.2022

Челябинский бизнесмен-похоронщик осужден за взятки полицейским

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.08.2022

Благодаря властям

Горку-трамплин во дворе Калининского района Челябинска оперативно демонтировали
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев пос
19.08.2022

Александр Лазарев назвал развитие сельских территорий одним из приоритетов в работе губернатора, правительства региона и депутатов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области Народный фронт назвал территории, где удобные и безопасные дороги к знаниям
19.08.2022

В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Обновление челябинских школ подходит к концу. С ремонтом учебных заведения город вышел на финишну
19.08.2022

Наталья Котова: Челябинск выходит на финишную прямую с ремонтом школ
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

20.08.2022 00:07

В Челябинске и Аше на три дня объявлен режим «черного неба»

20.08.2022 00:00

В выходные в Челябинской области тепло и ветрено, местами дожди

19.08.2022 23:36

Карабаш победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

19.08.2022 23:05

Анонсы событий и мероприятий на выходные

19.08.2022 19:24

Всероссийский фестиваль Уличных театров «Театры Без Крыш»

19.08.2022 17:29

Фридина свадьба

19.08.2022 17:15

Челябинская телебашня засияет триколором в честь главного символа России

19.08.2022 17:03

Снятие стресса за минуту с помощью глаз

19.08.2022 16:53

В Златоусте молодой мужчина сильно пострадал при падении с квадроцикла на вершине горы

19.08.2022 16:44

В Челябинске из-за аварии на сетях на улице Лесопарковой ограничено движение машин

19.08.2022 16:23

Челябинский бизнесмен-похоронщик осужден за взятки полицейским

19.08.2022 16:14

Горку-трамплин во дворе Калининского района Челябинска оперативно демонтировали

19.08.2022 15:24

Александр Лазарев назвал развитие сельских территорий одним из приоритетов в работе губернатора, правительства региона и депутатов

19.08.2022 15:05

Полицейские из Увельского района задержаны коллегами по подозрению в рубке реликтовых сосен

19.08.2022 14:09

В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории

19.08.2022 13:48

В Челябинске впервые полицейские демонтировали нелегальный пункт приема металлолома

19.08.2022 13:46

Наталья Котова: Челябинск выходит на финишную прямую с ремонтом школ

19.08.2022 13:12

Челябинский цинковый завод стал лауреатом регионального конкурса «Строитель года-2022»

19.08.2022 12:34

Плюс пять: в Челябинской области пополнился перечень выявленных объектов культурного наследия

19.08.2022 12:16

В Челябинской области ежемесячные денежные выплаты получит свыше 110 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет

19.08.2022 11:22

У легендарной «тридцатьчетверки» юбилейная дата в Челябинске

19.08.2022 11:19

«Парижскому полумарафону» в Челябинской области посвятили почтовый штемпель

19.08.2022 11:19

Их искали несколько лет: полицейские Челябинска задержали автоподставщиков

19.08.2022 11:18

Всероссийскую спартакиаду по легкой атлетике в Челябинске откроет звездная музыкальная группа

19.08.2022 11:16

Фотограф из Златоуста вышел в полуфинал конкурса «Исчезающая красота»

19.08.2022 11:15

Калининский район Челябинска защитят от клещей

19.08.2022 10:40

В Челябинске пьяный водитель, уходя от погони, устроил два ДТП

19.08.2022 10:38

Полиция Челябинска задержала валютчицу

19.08.2022 10:35

«Динамо-Уралочка» будет защищать честь региона на Всероссийской Спартакиаде

19.08.2022 10:32

ММК успешно осваивает инжиниринговые компетенции

19.08.2022 01:13

В Челябинской области максимальный размер выплат по соцконтракту увеличат до 380 тысяч рублей

19.08.2022 00:12

В пятницу православные отмечают праздник Преображения Господня, или Яблочный Спас

18.08.2022 19:01

Во вторник на выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга ограничат движение

18.08.2022 18:53

В пятницу в Челябинской области без осадков и местами ночью заморозки

18.08.2022 18:47

Челябинская область подписала соглашение о сотрудничестве с Китаем в аграрной сфере

18.08.2022 18:36

Анонсы событий и мероприятий на 19 августа

18.08.2022 18:18

В Челябинске открылась главная агровыставка региона

18.08.2022 18:03

Звезды мирового бокса соберутся в Челябинске

18.08.2022 18:02

Это временно: проблемный фонтан в парке Калининского района скоро законсервируют

18.08.2022 17:37

Власти Калининского района объяснили ситуацию с «ларьком вместо цветников»

18.08.2022 17:31

Хабаровский «Утес» активно готовится к встрече челябинского Гектора

18.08.2022 17:24

Спасатели Златоуста отыскали заблудившихся на Таганае туристов

18.08.2022 17:11

СК проводит проверку по факту гибели рабочего в Сатке

18.08.2022 16:59

Вспышки на Солнце привели к магнитным бурям на Земле

18.08.2022 16:58

На двух крупных перекрестках Челябинска закроют движение, трамваи пойдут по временным маршрутам

18.08.2022 16:47

Сразу две пары из Челябинска поженятся на проекте «Четыре свадьбы»

18.08.2022 16:05

Молодежный театр собирается на четыре фестиваля до конца Нового года

18.08.2022 15:58

Определен подрядчик для строительства метротрамвая в Челябинске

18.08.2022 15:48

Четверть миллиона пенсионеров перешли на обслуживание в ВТБ с начала года

18.08.2022 15:47

Допрыгались: челябинка провалилась в дыру от сломанного батута на набережной Миасса

18.08.2022 14:40

Кыштым получит 168,3 миллиона на реконструкцию систем теплоснабжения

18.08.2022 14:40

Популяция самых редких орхидей Таганая пополнилась новой неоттиантой клобучковой

18.08.2022 14:27

Территорию у челябинского «Станкомаша» превращают в зеленый уголок

18.08.2022 13:38

Челябинские эсеры выступили за поправки к закону о Почетном гражданине

18.08.2022 13:29

В парижском мастер-классе «Ростелекома» примет участие титулованная легкоатлетка Евгения Зинурова

18.08.2022 13:21

В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации

18.08.2022 13:18

Более 20 тысяч южноуральцев заранее начали готовиться к пенсии в 2022 году

18.08.2022 13:07

Предприятия Челябинской области смогут возместить часть затрат на приобретенное оборудование

18.08.2022 12:49

Аэрофлот вводит спецтариф для пенсионеров на внутрироссийских маршрутах

18.08.2022 12:27

В Челябинской области растет число заболевших ковидом школьников

18.08.2022 12:11

АВТОРАДИО целый месяц бесплатно заправляет машины челябинцев

18.08.2022 11:47

Челябинский театр современного танца открывает сезон

18.08.2022 11:27

Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться

18.08.2022 10:27

Челябинцы: Не все дети нужны новой школе

18.08.2022 10:02

«Сердце отдаю детям»: южноуральские педагоги вышли в финал всероссийского конкурса

18.08.2022 09:47

В Челябинске в одном проекте объединят народный танец и хип-хоп

18.08.2022 09:38

Школьникам и студентам вновь предоставят скидки на поездки в электричках

18.08.2022 09:16

Челябэнерго обеспечил надежное электроснабжение 15 почтовых отделений на юге Челябинской области

18.08.2022 09:02

В Сосновке освятили кресты и купола строящегося храма

17.08.2022 21:51

В Заксобрании одобрили создание «зеленого пояса» вокруг Челябинска

17.08.2022 19:48

Челябинская область направляет дополнительные средства на развитие региона

17.08.2022 18:36

В ночь на четверг в Челябинской области возможны дожди и заморозки, днем без осадков

17.08.2022 18:22

Анонсы событий и мероприятий на 18 августа

17.08.2022 17:42

В Челябинске вновь зарегистрировано превышение ПДК вредных веществ в воздухе

17.08.2022 16:29

Сотрудниками УФСБ совместно с полицейскими Троицка задержана главбух структуры местной администрации

17.08.2022 16:28

По факту смертельной аварии на трассе М-5 возбуждено уголовное дело

17.08.2022 16:18

Новый сквер в Советском районе будет полностью готов ко Дню рождения Челябинска

17.08.2022 16:04

Южноуральцы недовольны низким размером выплаты на подготовку детей к школе

17.08.2022 15:55

В Челябинске состоится первый фестиваль военных оркестров войск Росгвардии

17.08.2022 15:50

Минкульт Челябинской области отмечает совершеннолетие

17.08.2022 14:50

В июле в Челябинской ускорился рост цен на услуги ЖКХ и пассажирский транспорт

17.08.2022 14:44

Прокуратура Карталов потребовала ограничить доступ в заброшенное здание военного госпиталя

17.08.2022 14:27

ВТБ: доля машин с пробегом в выдачах автокредитов выросла в два раза

17.08.2022 14:11

Обиделся, что пошла спать: челябинец облил сожительницу керосином и поджег

17.08.2022 13:56

«Ростелеком» обеспечил свыше 3,5 миллиона часов трансляций за время ЕГЭ

17.08.2022 13:53

Музыка для здоровья, отдыха и настроения

17.08.2022 13:33

«Сказ об Аркаиме» увидят аниматоры всего мира

17.08.2022 12:50

Солистка челябинской оперной труппы стала заслуженной артисткой Татарстана

17.08.2022 12:42

Жители Урала считают, что работа плохо отражается на их здоровье

17.08.2022 12:40

Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова

17.08.2022 12:22

Актер из Магнитогорска снялся в криминальной драме на ТНТ

17.08.2022 11:59

Текслер дал рекомендации новому ректору Челябинского института культуры

17.08.2022 11:57

Жительница Миасского оформила на себя два кредита «доверия» для лжеполицейских

17.08.2022 11:49

Цифровые технологии изменят работу южноуральского мясного скотоводства

17.08.2022 11:37

Его пропажу заметили не сразу: житель Кыштыма утонул на озере Коноплянка

17.08.2022 11:22

На трассе М-5 в Челябинской области легковушка залетела под стоящий грузовик, двое погибших

17.08.2022 11:16

За сутки заболело ковидом 311 южноуральцев, выздоровело 280, умер один

17.08.2022 11:11

Кино за колючей проволокой: в Челябинске пройдет уникальный фестиваль «Надежда»

17.08.2022 10:53

В Челябинске ищут подрядчика на ремонт фасада органного зала, желающих заняться подсветкой не нашлось

17.08.2022 10:38

Финский журналист: Армия-2022 показала, что Россия удваивает свои возможности