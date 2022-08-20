19.08.2022
Карабаш победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
19.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
19.08.2022
Всероссийский фестиваль Уличных театров «Театры Без Крыш»
19.08.2022
Фридина свадьба
19.08.2022
Челябинская телебашня засияет триколором в честь главного символа России
19.08.2022
Снятие стресса за минуту с помощью глаз
В Челябинске и Аше на три дня объявлен режим «черного неба»
17.08.2022
В Челябинске вновь зарегистрировано превышение ПДК вредных веществ в воздухе
15.08.2022
В Челябинской области после небольшой передышки вновь установятся НМУ
10.08.2022
В Челябинске зарегистрировано превышение ПДКмр формальдегида и фторида водорода
09.08.2022
НМУ объявлены еще в одном городе Челябинской области
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022