В Челябинске и Коркино объявлены НМУ, но уже отмечено превышение ПДК вредных примесей

В Челябинске и Коркино объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих скоплению загрязняющих примесей в атмосферном воздухе. Но уже накануне и сегодня днем регистрировались случаи превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска, Магнитогорска и Златоуста.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Челябинска и Коркино режим «черного неба» установится в 19 часов 18 апреля апреля и продлится до 19 часов 19 апреля.

На этот же период отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

По данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, 18 апреля в Челябинске пост Росгидромета (№67, ул. Румянцева, д. 28А) зафиксировал превышение концентрации сероводорода в воздухе в 1,9 раза.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в понедельник, 17 апреля, в Челябинске зафиксированы восемь случаев превышения ПДКмр сероводорода (максимальная концентрация - 3,0 ПДКмр - в Металлургическом районе).

В Магнитогорске отмечены три случая превышения ПДКмр взвешенных веществ: в Правобережном районе (в 1,1 раза), в левобережной части Орджоникидзевского района и левобережной части Ленинского района (в 1,2 раза).

В Златоусте зарегистрирован один случай превышения ПДКмр взвешенных веществ в 1,2 раза в районе ул. им. И.И. Шишкина.

В минэкологии области заверяют, что в период НМУ промышленные предприятия готовы приступить к выполнению мероприятий по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов.

Министерством ведется круглосуточная работа по мониторингу за качеством атмосферного воздуха. Контрольно-надзорными органами усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

ДЛЯ СПРАВКИ

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии - 7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.