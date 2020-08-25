В Челябинске начался переезд деревьев с улицы Татищева в «Парковый-2»

В Челябинске началась пересадка взрослых деревьев с участка строительства дороги на улице Татищева. Зеленые насаждения переезжают в микрорайон "Парковый-2".

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе городской мэрии, к каждому дереву, попадающему в зону застройки, - индивидуальный подход.

Пока точной информации о том, сколько деревьев обретут новое место жительство в "Парковом-2" (а вместе с этим и новую жизнь), нет. Главное - добиться, чтобы прижились.

Напомним, растения подлежат сносу в связи со строительством на улице Татищева двух участков дороги - от улицы Петра Сумина до улицы Петра Столыпина и от улицы Петра Сумина до Комсомольского проспекта. Соответствующее разрешение получено.

Возведение новых участков дороги по Татищева ведется по федеральной программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Также в рамках "дорожного" нацпроекта в столице Южного Урала строят участок дороги по улице 250-летия Челябинска (от Татищева до улицы Академика Макеева).

Эти три объекта свяжут город с новыми микрорайонами на северо-западе Челябинска: "Парковым-2" и ЖК "Ньютон".