03.08.2023
Как и когда южноуральцы могут удобно и быстро получить разрешение на работу такси
03.08.2023
В Челябинске от сильного ливня пострадали два муниципальных пляжа
03.08.2023
Российские студенты стали чаще проводить каникулы за рубежом
03.08.2023
Новая жизнь старого челябинского «Молодогвардейца»
03.08.2023
Суды избрали меры пресечения в отношении двух южноуральцев, пытавшихся поджечь военкоматы
03.08.2023
В Челябинске на пересечении Доватора и Шаумяна столкнулись две иномарки
В Челябинске от сильного ливня пострадали два муниципальных пляжа
31.07.2023
Матросы спасли челябинских детей, которых родители оставили без присмотра
01.06.2023
В Челябинске первого июня официально открыли купальный сезон
24.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
22.05.2023
В Челябинске открыто 19 мест для купания
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023
Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями
02.08.2023
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
02.08.2023
В августе произойдет сразу два «суперлуния»
01.08.2023
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023