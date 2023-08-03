В Челябинске от сильного ливня пострадали два муниципальных пляжа

От сильного ливня, обрушившегося на Челябинск первого августа, пострадали два муниципальных пляжа: «Изумруд» на Шершневском водохранилище и «Новороссийский» на озере Смолино.

О частичном повреждении пляжей сегодня, третьего августа, сообщили в городской администрации.

«В настоящий момент наши службы заняты восстановлением», - отметили в мэрии, уточнив, что на время проведения работ пляжи закрываться не будут. - Приносим свои извинения за доставленные неудобства».

В ближайшее время территории пляжей будут восстановлены, заверили в администрации Челябинска.

Напомним, в результате сильного ливня первого августа в столице Южного Урала затопило магазин автозапчастей на Доватора, сотрудница которого оказалась в ловушке – на помощь женщине пришли спасатели.

Жители Челябинска жаловались на затопленные дороги в разных частях мегаполиса, однако власти рапортовали, что ливневки со своими задачами справились.

Сегодня мэрия рассказала о затопленных крышах десятков челябинских домов.