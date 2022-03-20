В Челябинске позеленело озеро Смолино

В Челябинске вода в озере Смолино окрасилось в ярко зеленый свет. Министерство экологии и общественники заверяют, что угрозы для жителей и экосистемы озера нет.Об этом сообщает телеграм-канал «Челябинск №1» (выложив видео) и общественное движение «Эко-Standart».

Как отметил руководитель движения «Эко-Standart» Сергей Ефимов, стоки ярко зеленого цвета на озере Смолино обнаружили рыбаки в Ленинском районе. Эксперты движения выехали на место происшествия. По их данным в озеро попала вода из системы отопления с «Уранин-А».

В министерстве экологии области также подтвердили, что причиной окрашивания воды в зеленый цвет является компонент «Уранин», используемый коммунальными службами для поиска и устранения утечек на трубопроводах теплосетей и в тепловых узлах, а также с целью предотвращения возможных аварий.

Ранее челябинцев предупреждали, что с 15 по 20 марта пройдут проверки тепловых и внутридомовых сетей многоквартирных домов для выявления утечек в трех районах: Ленинский, Советский и частично Центральный. Проверка проводится с помощью органического красителя «Уранин», который имеет характерный ярко-зеленый цвет.

В ходе проверки вода с городской теплотрассы попала в ливневую канализацию (трубы на видео - еще с советского времени), далее - в озеро, отмечают в минэкологии.

«Данная окрашиваемая вода попала через ливневую канализацию Ленинского района. Так как вода на выходе теплая, а данный компонент используют для поиска утечки с теплосетей и водоводов, то это означает, что в результате аварийной ситуации на теплосетях, вода попала в ливневый сток района. Это означает, что это точно не канализационные и фекальные воды, о чем боялись жители», - отмечает Ефремов.

И общественники, и минэкологии заверяют, что «Уранин» абсолютно безопасен, он безвреден для здоровья граждан и для аквакультуры озера.

Общественники намерены поставить вопрос об необходимости отвода ливневых стоков от озера, с целью его сохранения.

«Министерством экологии региона неоднократно выдавались предписания администрации г. Челябинска на отвод ливневой канализации от озера Смолино. По информации министерства, на текущий момент администрация города ведет активную работу в данном направлении», - подчеркнули в ведомстве.

ФОТО: «Эко-Standart»