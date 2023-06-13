В Челябинске проведут ямочный ремонт  большими картами на 32 улицах

На этой неделе Администрация Челябинска опубликует список улиц по ямочному ремонту большими картами. В него вошли более 32 улиц во всех районах города. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сегодня, 13 июня, сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

Отметим, что ремонт большими картами – почти тот же самый ямочный ремонт, только при его проведении вырезаются достаточно большие куски поврежденного асфальта и частично целый асфальт вокруг. Это наиболее универсальный метод, позволяющий отремонтировать участок любого размера, а также устранить любые виды дефектов.

«С подрядчиками отработали перечень улиц, началась дефектовка работ. С этой недели по ряду улиц уже приступим к выполнению», – рассказал замглавы.

Андрей Ксензов также добавил, что в связи с жаркой погодой на прошлой неделе продолжили акцентировать особое внимание на полив зеленых насаждений. Кроме того, по ремонту уличной дорожной сети работали на 16-ти объектах. Пять из них сдали в эксплуатацию. Раньше срока закончили ремонт моста через реку Миасс у поселка Першино.

Глава города Наталья Котова дала поручение обратить внимание на качество работ автобусов, в частности на своевременное включение и отключение кондиционеров в зависимости от комфорта пассажиров, а также на очистку несанкционированных объявлений, надписей и рисунков на остановочных комплексах. «В летний период быстро заполняются на остановках урны. Надо чаще вывозить оттуда мусор», – добавила мэр.