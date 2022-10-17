В Челябинске с сегодняшнего дня изменены схемы дорожного движения

В Челябинске сегодня, 17-го октября, транспорт поехал по другому. Участников дорожного движения просят быть внимательными и учитывать изменения при планировании своих маршрутов.

Напомним, что в схему организации движения внесены следующие изменения:

В центре, по улицам Энгельса и Труда.

- запрет левого поворота с улицы Труда в сторону МФЦ (при движении от ТРК «Родник»). При этом на пересечении улиц Энгельса и Труда при движении от Свердловского проспекта будет организована задержка автотранспорта на десять секунд для осуществления беспрепятственного разворота и поворота налево в сторону МФЦ;

- запрет левых поворотов с улицы Энгельса на улицу Коммуны в обоих направлениях. Заезд на улицу Коммуны можно осуществить с улиц Володарского и Энтузиастов. Также на данном перекрестке будет изменен цикл работы светофорного объекта, что позволит исключить заторные ситуации по улице Коммуны от улицы Энтузиастов в вечернее время;

- увеличение разрешающего сигнала светофора на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса в утренний час пик - при движении от улицы Коммуны, в вечерний час пик - в обоих направлениях. Это позволит сократить время задержек и увеличить пропускную способность перекрестка.

На Северо-Западе.

Введена дополнительная фаза проезда перекрестка по улице 250-летия Челябинска - от Академика Королева в сторону улицы Героя России Евгения Родионова. Также вносимые изменения позволят выполнять беспрепятственный левый поворот.

На улице Братьев Кашириных установлена дополнительная секция для осуществления левого поворота на улицу Чайковского в обоих направлениях.

Изменился режим работы светофоров на перекрестках Скульптора Головницкого - Александра Шмакова; Братьев Кашириных - 40-летия Победы; Салавата Юлаева - проспект Победы (будет увеличено время разрешающей фазы для дополнительной секции по проспекту Победы).