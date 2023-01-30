В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса

Администрация Челябинска готовится ко второму этапу работ по благоустройству реки Миасс – ее северо-западной части: от Свердловского проспекта до Академика Королева (затем - до Шершней).

Протяженность берега водоема от Свердловского проспекта до Шершневского водохранилища довольна велика - составляет 7,6 километра. В отличие от центрального участка, уже благоустроенного, он мало освоен, и поэтому местами набережную там нужно строить с нуля, а именно укреплять берег Миасса защитными сооружениями от подтопления прилегающих территорий; строить инженерные сети, в том числе ливневую канализацию и локальные очистные сооружения; проводить благоустройство.

«Весь отрезок до Шершней не получится благоустроить одномоментно из-за разного состояния берегов, планировки территории и форм собственности», - подчеркнули в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска, пояснив, что развитие набережной движется на северо-запад, так как это самый густонаселенный район мегаполиса, где строятся жилые комплексы, а также крупные общественные центры: спортивный город и студенческий кампус.

Готовиться ко второму этапу благоустройства набережной городского водоема администрация Челябинска начала готовиться в прошлом году. К настоящему момент в рамках подготовки к его реализации уже утверждены план работ для участка левого берега Миасса - от Академика Королева до Свердловского проспекта и план строительства велопешеходного моста, входящего в границы благоустройства участка. Возводить сооружение через реку начнут в 2024-м году.

В настоящее время в областном центре готовятся к проектно-изыскательным работам для укрепления берега Миасса и придания ему правильной формы, ведут разработку документации по планировке территории для формирования земельных участков набережной, переговоры с инвесторами по сотрудничеству в благоустройстве отдельных участков береговой линии, в том числе у «Союзпищепрома» и «Родника».

Отметим, благоустройство набережной Миасса администрация Челябинска продолжает, чтобы сделать ее современной, более комфортной и удобной для посещений. Набережная реки в черте города протянулась на 60 километров, поэтому работы разбиты на этапы.

Первый этап благоустройства набережной Миасса был реализован в центральной части города, на участке от Свердловского проспекта до развязки на Братьев Кашириных. Работа по первому этапу велась в Челябинске несколько лет, в период с 2019-го по 2022-й год. Второй этап будет реализован в столице Южного Урала в период с 2023-го по 2026-й год. Третий (благоустройство участка набережной от Братьев Кашириных до Ленинградского моста) – в период с 2023-го по 2025-й год.

Как отмечают в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию, благоустраивать остальную часть Миасса начнут после реализации первых трех этапов, и тогда вся набережная городского водоема станет общественным местом, где сохранились экосистема реки и озеленение.