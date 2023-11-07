В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог

В Челябинске озвучены предварительные итоги дорожной кампании 2023 года: подрядчики отремонтировали, реконструировали, построили более одного миллиона 90 тысяч квадратных метров дорог.

Такую информацию на аппаратном совещании во вторник, седьмого ноября, озвучил заместитель главы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов, отметив, что это предварительные итоги – к концу ноября появится более точная информация.

По его словам, ремонтная программа 2022 года (по объектам, где работы рассчитаны на двухлетний период) в Челябинске близится к завершению. Остался один объект – на 3-й Эльтонской.

В текущем году дорожная кампания охватила 98 объектов. Уже предварительно рассмотрены планы на 2024 год.