В Челябинске в этом сезоне будет работать девять муниципальных пляжей

В Челябинске в этом летнем сезоне будет работать (так же, как и в прошлом году) девять муниципальных пляжей на всех трех городских водоемах: Смолино, Первом озере и Шершнях.

Все пляжи будут готовы к открытию к 15 мая, сообщил сегодня, 27 марта, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

По его словам, подготовительная работа ведется активно, все контракты на обслуживание мест отдыха челябинцев на берегах водоемов заключены - по уборке мусора, подсыпке песка, приведению в нормативное состояние малых архитектурных форм. Кроме того, осуществляется набор матросов-спасателей.