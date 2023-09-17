В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам

В Челябинске в воскресенье, 17 сентября, содержание сероводорода в атмосферном воздухе превысило предельно допустимые концентрации (ПДК) в полтора раза. На одном из постов зарегистрировано превышение предельно-допустимой концентрации взвешенных веществ.

По данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, превышение по сероводороду зарегистрировано на посту Челябинской ТСН №8 (ул. Шагольская, кв.1 д.6В).

На посту Челябинской ТСН №30 (ул. Индивидуальная, д.87/1) отмечено превышение по взвешенным веществам.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, режим «черного неба» в семи городах области установился в 19 часов 13 сентября и сохранится до 19 часов 18 сентября.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.