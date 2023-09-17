16.09.2023
В Аргаяшском районе в столкновении с трактором погиб водитель легковушки, ребенок-пассажир в больнице
16.09.2023
В Челябинской области ВАЗ вылетел с трассы и опрокинулся, водитель и пассажир погибли
16.09.2023
Авария в Верхнеуральском районе унесла жизни трех человек
16.09.2023
Челябинск 18 сентября останется без телерадиовещания
16.09.2023
В Южноуральске на рабочем месте погиб сотрудник коммерческого предприятия, возбуждено уголовное дело
16.09.2023
СК проводит проверку по сообщению о загрязнении пруда в Верхнем Уфалее
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
15.09.2023
НМУ в семи городах Челябинской области сохранятся до вечера 18 сентября
15.09.2023
В воздухе Челябинска и Магнитогорска превышена концентрация загрязняющих веществ
14.09.2023
В семи городах Челябинской области – режим «черного неба»
06.09.2023
В воздухе Челябинска и Магнитогорске - превышена концентрация четырех загрязняющих веществ
Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%
15.09.2023
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023
Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных
15.09.2023
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023