В Челябинске в выходные закроют движение 19-го троллейбуса по Бажова и Танкистов

В Челябинске в предстоящие выходные дни троллейбус №19 изменит свой маршрут, что связано с модернизацией контактной сети.

С полуночи субботы, восьмого апреля, до пяти утра понедельника, десятого апреля, движение 19-х троллейбусов по улицам Бажова и Танкистов, от Героев Танкограда до Первоозерного, будет закрыто.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в выходные дни троллейбусы 19-го маршрута будут ходить следующим образом: парк Гагарина — проспект Ленина — Героев Танкограда — ЖБИ.

Челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №1, 4, 8, 9 и 34. Поездки можно совершать без дополнительных финансовых затрат, используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.