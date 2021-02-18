В Челябинске выбирают общественные пространства для благоустройства в 2022 году

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В Челябинске выбирают общественные пространства для благоустройства в 2022 году

В Челябинске выбирают общественные пространства для благоустройства в 2020-м году, которые будут созданы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Отметим, в Челябинске на протяжении последних нескольких лет в рамках программы ФСГС преображаются любимые места отдыха горожан, создаются новые скверы, пешеходные бульвары и зоны отдыха.

Какие территории получат новую жизнь в 2022-м году, жителям южноуральской столицы предстоит решить уже сейчас.

«В настоящее время ведется планирование работ на 2022-й год. Заблаговременное проведение голосования обусловлено необходимостью детального проектирования и выбора подрядчиков для дальнейшего исполнения», - пояснил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

В пресс-службе городской мэрии отмечают, что предварительный перечень общественных пространств на территории всех семи районов Челябинска сформирован на основании предложений жителей и инициативных групп.

Теперь горожанам предстоит расставить приоритеты и определить, что именно будет благоустроено в следующем году.

Голосование уже доступно на портале «Активный житель74» и в мобильном приложении - высказать свое мнение жители могут до 27-го февраля включительно. По каждому району – отдельное голосование.

Так, например, в Советском районе на рейтинговое голосование выдвинуты следующие объекты: пешеходная зона на гостевом маршруте по улице Свободы, на участке от проспекта Ленина до ж/д вокзала (поэтапно); устройство на Театральной площади пандусов для обеспечения доступности маломобильных групп населения; пешеходная зона вдоль жилого дома №4 по улице Евтеева.