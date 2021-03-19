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В Челябинске выходят из зимней спячки медведи, первым пробудился Степан

В челябинском зоопарке начали выходить из зимней спячки медведи, первым от долгого, глубокого сна пробудился бурый мишка Степан.

Как рассказала культорганизатор муниципального зверинца Любовь Кадомцева, косолапый выходит из спячки постепенно.

«Сначала это были краткие утренние подъемы, чтобы просто попить водички и лечь обратно. Сейчас временной отрезок бодрствования чуть-чуть увеличился, и сотрудникам удалось заснять момент явления Степана народу во всей, так сказать, красоте», - отмечают в зоопарке.

По словам Любови Кадомцевой, также постепенно пробуждаются от продолжительного зимнего сна бурая медведица Бусинка и два гималайских медведя.

Как и Степан, косолапые выходят на улицу ранним утром, чтобы испить воды, а потом снова ложатся – досыпать.

Напомним, всего в зоопарке проживают три бурых медведя, два гималайские и два белых (белые в отличие от своих собратьев в спячку не впадают – бодрствуют круглый год).