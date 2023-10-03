В Челябинске закрыли движение на улице Чичерина

В Челябинске закрыли движение в районе дома №1 по улице Чичерина.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, речь идет о закрытии для транспорта правого отнесенного поворота.

Ограничение будет действовать до шестого октября. В настоящее время здесь проводятся работы на инженерных сетях.

Городские власти просят водителей учитывать ограничения при движении через перекресток.