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В челябинском воздухе стало меньше формальдегида и больше фторида водорода

Среда обитания
Сегодня, 12:15
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Экоактивисты заявили об изменении состава примесей, загрязняющих воздух Челябинска.

По информации общественной организации «АнтиСМОГ», концентрация бенз(а)пирена и формальдегида уменьшилась, а фторида водорода - увеличилась.

Концентрация некоторых веществ по-прежнему находится на опасном уровне. Например, средняя за год концентрация бенз(а)пирена в 2019 составила 1,8 ПДК.

Большинство жителей считает, что качество воздуха в южноуральской столице за последние годы ухудшилось. По мнению экоактивистов, это неудивительно - в Челябинске более тысячи источников загрязнения атмосферного воздуха.

Тем временем, за последние шесть лет воздух в областном центре стал чище. Если раньше индекс загрязнения атмосферы составлял 7-13, то сейчас уменьшился до пяти-шести.

Проблема неприятного запаха в Челябинске по-прежнему актуальна. Горожане часто жалуются на вонь, однако превышений зафиксировать не удается.

«То есть концентрации некоторых веществ могут не превышать нормативов, но быть достаточно высокими, чтобы создавать сильный запах. Соответственно, нет возможности предпринять какие-либо меры», - отмечает «АнтиСМОГ».

По данным общественников, за последние годы количество зафиксированных превышений ПДК сократилось в три раза. Представители «АнтиСМОГа» считают, что на снижение выбросов повлияла рекультивация челябинской городской свалки и значительное уменьшение числа эндогенных пожаров на Коркинском разрезе.

К 2024-му году крупнейшие предприятия-загрязнители должны значительно снизить объем производимых выборов в рамках проекта «Экология».

«Сейчас мы запросили подробный план мероприятий, которые должны провести предприятия для достижения таких результатов. Эти данные позволят осуществлять контроль за реализацией данного проекта», - рассказали в «АнтиСМОГе».

Подводя итог, общественники констатируют, что состояние воздуха в Челябинске по-прежнему далеко от идеала и многие вопросы требуют решения.

«Однако заметные позитивные изменения тоже есть. Мы призываем всех проявлять активную позицию и не молчать о имеющихся проблемах. Так, каждый житель может помочь экоактивистам в осуществлении общественного контроля», - подчеркнули в «АнтиСМОГе».

 

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