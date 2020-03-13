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В челябинском зоопарке проснулись почти все медведи

Среда обитания
Сегодня, 11:18
Автор: 
Евгения Александрова

В челябинском зоопарке косолапые активно пробуждаются от продолжительного зимнего сна. Медведей в городском зверинце - пять: два гималайских и три бурых.

Первыми из спячки, продлившейся несколько месяцев, вышли гималайские мишки Алиса и Харитон, следом пробудился бурый медведь Степан. Медведица Маша еще спит, Бусинка находится в процессе пробуждения.

Как пошутила культорганизатор зоопарка Анастасия Малиновская, Бусинка пытается проснуться, но ей пока лень.

Продравшие глаза косолапые, по словам сотрудников зверинца, «теперь потихоньку раскачиваются, греются в редких лучах весеннего солнца и лениво разглядывают наглых жирненьких воробьишек».

В этом году самые «ранние птахи» проснулись 22-го февраля. Что интересно, в 2019-м году первое пробуждение также пришлось на это число. Только тогда всех опередил Степан. А вот Маша, живущая в Челябинске уже 27 лет, проспала в прошлом году аж до 19-го марта (правда, свой рекорд 2018-го года она не побила - тогда Мария вообще вылезла из берлоги только в апреле). Интересно, когда же бурая красавица очнется от долгого сна в этом году?!

«Проснувшиеся медведи питаются в соответствии с обычным утвержденным рационом», - рассказала Анастасия Малиновская.

Единственными косолапыми обитателями челябинского зоопарка, которые не выйдут из спячки этой весной, стали белые медведи Алтын и Айриша, потому что они в спячку и не впадали, а, как обычно, бодрствовали круглый год (без ночного сна, конечно, не обходилось).

Автор: 
Евгения Александрова
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