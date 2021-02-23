В Челябинской области из-за непогоды ограничено движение транспорта на региональных дорогах

В Челябинской области в связи с очень сложными погодными условиями на автодорогах регионального значения сегодня, 23-го февраля, в 16 часов введено временное ограничение движения транспортных средств, которое будет действовать до восьми утра 24-го февраля.

Как сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, речь о следующих участках: Черноречье - Чесма - Варна - Карталы - Бреды (км 103 - 209); Кизильское - Бреды - Мариинский - граница Казахстана (км 0 - 176); Бреды - Синий Шихан (км 0 - 52); Магнитогорск - Кизильское - Сибай (км 40 - 83).

«В южных районах области сейчас очень сложная погодная ситуация. Мы ещё раз убедительно просим вас отказаться от поездок до улучшения погодных условий! Силами подрядной организации ведётся патрулирование автомобильных дорог. Работает круглосуточная диспетчерская служба миндортранса: (351) 2378892», - отмечают в министерстве.

В Челябинской области День защитника Отечества выдался крайне суровым. Во вторник в регионе ураганный и очень холодный ветер, метели, снег, плохая видимость. В такое время безопаснее всего сидеть дома. К слову, даже в квартирах очень хорошо чувствуется, как бушует стихия за окном: свист ветра не прекращается, из окон сильно дует.

Фото с сайта ЕДДС-112 Челябинска