В Челябинской области к началу следующей недели ожидается похолодание и ночные заморозки

«Старое бабье лето» продержится в Челябинской области еще несколько дней, но уже к началу следующей недели синоптики обещают существенное похолодание. Губернатор Алексей Текслер призвал глав принимать решение о подключении к теплу, ориентируясь на погодные условия.

Губернатор напомнил, что муниципалитеты вправе принимать решение о начале отопительного периода, не дожидаясь, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже восьми градусов в течение пяти суток.

«Ориентируйтесь на запросы людей и начинайте отопительный сезон в соответствии с погодой, тем более что уже на следующей неделе ожидается похолодание, а ночью даже заморозки», - предупредил глав Алексей Текслер.

По данным Уральского Гидрометцентра в воскресенье-понедельник повсеместно на Урале похолодает, последуют ночные заморозки. В начале следующей недели дожди пройдут в Челябинской области и на крайнем юге Свердловской области.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в пятницу и субботу на Южном Урале днем воздух будет прогреваться до плюс 23-29 градусов, в воскресенье на севере региона уже дневная температура снизится до плюс 15-20 градусов (в Челябинске – плюс 15-17 градусов), лишь на юге будет плюс 20-25 градусов. В понедельник днем столбик термометра уже не поднимется выше плюс 7-9 градусов.

По состоянию на 23 сентября распоряжения о начале отопительного сезона приняты в 22 муниципалитетах области. В 21 территории на сегодняшний день поэтапно подключается отопление, в основном в социальных учреждениях. Крупные города региона – Челябинск и Магнитогорск – пока не объявили о начале отопительного сезона.

«На утро 23 сентября в Челябинской области запущено отопление в 11% жилого фонда и 24,4% социальных учреждений», - пояснили в минстрое региона.

Губернатор поставил перед главами задачу обеспечить своевременное получение паспортов готовности к отопительному сезону. Муниципалитеты должны получить паспорта до 15 ноября. «График контрольных мероприятий планируется Уральским управлением Ростехнадзором. Паспорта готовности муниципальных образований будут выдаваться по итогам этих проверок», - уточнили в минстрое.