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В Челябинской области морозный понедельник, местами снег

В понедельник, 21 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, ночью столбик термометра в отдельных районах опускался до минус 32 градусов, в горах отмечалось усиление ветра до 15 метров в секунду.

Утром в Челябинске было минус 11 градусов, влажность воздуха 37%, ветер западный 2-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 9-11 градусов, по области – минус 9-14 градусов.

Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 750 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 19 минут, заход - в 16 часов 27 минут. Долгота светового дня - 7 часов 8 минут. Луна растущая.

По народному календарю 21 декабря – Анфиса Рукодельница.

На Анфису всем девушкам на Руси полагалось заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Делать это желательно было в одиночестве, а если не получалось или не хотелось уединяться — проводить специальные обряды от порчи. «На Анфису девка шьет, но лишний глаз при том шитье — на сглаз», — говорили наши предки и советовали молодым рукодельницам обвить вокруг запястья шелковую нить, чтобы не уколоть пальцев иглой. Этот же обряд защищал от зевоты и икоты.

Именины в этот день: Анфиса, Кирилл, Сергей.