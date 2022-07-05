В Челябинской области на Аграфену Купальницу прогнозируют небольшие дожди

В Челябинской области в среду, шестого июля, обещают переменную облачность. Предстоящая ночь пройдет преимущественно без осадков, днем ожидаются небольшие дожди.

В ночь на Аграфену Купальницу (такое название имеет шестое июля в народном календаре) синоптики Челябгидрометцентра прогнозируют пять-десять градусов тепла. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов выше нуля.

Точное направление ветра определить не удалось – он будет неустойчивым и подует со скоростью один-шесть метров в секунду.

На Руси существовал ряд примет, связанных с Аграфеной Купальницей (шестое июля – канун большого праздника Ивана Купалы).

В этот день все старались искупаться в реке или попариться в бане. Считалось, что собранные на Аграфену Купальницу травы обладают особой целебной силой. Крестьяне на Руси шестого июля начинали заготавливать веники для бани.

Дождь шестого июля предвещал осадки на несколько дней вперед. Если появившаяся после дождя радуга надолго задерживалась на небе, ненастье обещало быть затяжным.

Также о наступлении ненастных дней можно было судить по поведению муравьев. Если насекомые попрятались в муравейник – непогоде быть.