В Челябинской области на смену ночным заморозкам придет резкое потепление, но оно продлится всего двое суток и затем вновь вернется прохлада.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, в минувшие выходные в регионе отмечалась прохладная, сырая и ветреная погода. В воскресенье по всей территории области прошли дожди, в горах с мокрым снегом (в ряде районов выпало более 11 миллиметров осадков).

Максимальная скорость ветра достигала 14-17 метро в секунду. В ночные часы местами отмечались заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 1-3 градусов.

В 14 часов понедельника, 23 мая, в Челябинске было всего плюс девять градусов. Днем во вторник воздух в областном центре уже прогреется до плюс 20-22 градусов, в среду – до плюс 21-23 градусов.

По области 24 мая – плюс 20-25 градусов, лишь в горах и низинах – плюс 15-20 градусов, 25 мая – плюс 19-24 градуса. А в четверг начнется понижение температуры – днем будет не выше плюс 13-18 градусов.

При этом синоптики на все предстоящие три дня обещают дожди, грозы и местами туманы.

Прогнозируют и усиление ветра. Его отдельные порывы во вторник и среду будут достигать 14-15 метров в секунду, в четверг – 18 метров в секунду.

Перепады температуры воздуха могут негативно отразиться на людях старшего возраста. У них может повышаться артериальное давление, появиться ломота в суставах, головные боли и даже бессонница.

Температурные качели и порывистый ветер могут спровоцировать чувство беспокойства и тревоги без видимых на то причин, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Людям с сердечно-сосудистой патологией советуют при резкой смене температурного фона более тщательно контролировать свое артериальное давление и обязательно принимать прописанные врачом лекарства.